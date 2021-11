Piłkarz zrobił coming out, teraz boi się jechać na mundial. "Tam karzą śmiercią"

Josh Cavallo, piłkarz występujący w Adelaide United, opublikował film na Twitterze, w którym ujawnił prawdę na temat swojej orientacji seksualnej. "Cieszę się, że wreszcie mogę położyć temu kres i rozmawiać swobodnie o swoim życiu. Walczyłem ze swoją seksualnością od ponad sześciu lat. Dorastając, zawsze czułem potrzebę ukrywania się, ponieważ czułem wstyd. Wstydziłem się, że nigdy nie będę mógł robić tego, co kocham i być gejem" - przekazał Australijczyk.

21-latek otrzymał wsparcie ze strony Juventusu, Liverpoolu czy FC Barcelony, a film pozytywnie odebrał chociażby Antoine Griezmann. Nie brakowało też słów krytyki m.in. ze strony Bohdana Butki, byłego zawodnika Lecha Poznań. "Powinno być wstyd jego kolegom, którzy podawali mu rękę w szatni" - stwierdził Ukrainiec.

Josh Cavallo po coming oucie boi się jechać na mundial w Katarze. "Tam karzą śmiercią"

Josh Cavallo wziął udział w podcaście "Guardian's Today in Focus" organizowanym przez brytyjską gazetę "The Guardian". Zawodnik Adelaide United przyznał, że obawia się wyjazdu na mistrzostwa świata w Katarze. "Przeczytałem w internecie, że władze Kataru przyznają gejom karę śmierci. Bardzo się tego boję, wolałbym przez to nie jechać na mistrzostwa świata. A to jest smutne, bo mundial dla zawodowego piłkarza to jedno z największych osiągnięć, gdzie może reprezentować swój kraj. Ale tam narażają nas, gejów, na ryzyko utraty życia, co jest przerażające" - powiedział.

"The Guardian" zauważa, że jeden z rankingów zagrożeń w 2019 roku uznał Katar za drugie najbardziej niebezpieczne miejsce dla osób LGBT. Poza karą śmierci osoby homoseksualne mogą zostać ukarane grzywną, chłostą lub karą więzienia. W 2019 roku Nasser al-Khater, dyrektor generalny turnieju wypowiadał się w zupełnie odmienny sposób nt. obecności osób homoseksualnych na mundialu. "Zapewniam wszystkich, że Katar jest jednym z najbezpieczniejszych krajów na świecie. Każdy jest tu mile widziane. Publiczne okazywanie uczuć też, to część naszej kultury" - przyznał.

"The Guardian" przypomniał też aferę z 2010 roku z udziałem byłego prezesa FIFA, Seppa Blattera. Szwajcarski działacz został zapytany przez dziennikarzy o to, jak mają zachowywać się osoby LGBT, kiedy zechcą przylecieć do Kataru. "To bardzo proste, powiedziałbym takim osobom, aby powstrzymali się od swoich czynności seksualnych" - wyjaśnił Blatter. Później były szef FIFA przeprosił urażone osoby.