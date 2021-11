PSG jest oburzone i grzmi ws. Messiego. "Nie zgadzamy się. To nie ma sensu"

Powołując się na doniesienia sprzed kilku tygodni, Paris Saint-Germain nie może nic zrobić z wyjazdem Leo Messiego na zgrupowania reprezentacji Argentyny. Zagraniczne media już na początku sierpnia informowały o specjalnej klauzuli, którą uwzględniono w umowie 34-latka z PSG. Zgodnie z nią mecze kadry są dla Messiego "priorytetem" - bez podziału na spotkania towarzyskie czy o stawkę. Być może w ten sposób piłkarz zabezpieczył się przed przepisami ustalonymi przez FIFA, w myśl których kluby nie muszą zwalniać piłkarzy na mecze reprezentacji, jeśli zawodnika czeka pięciodniowa lub dłuższa kwarantanna.

Messi zabezpieczył się specjalną klauzulą. "Sytuację powinno się przedyskutować z FIFA"

Zawarcie takiego porozumienia w kontrakcie sprawia, że Messi może wykorzystać wyjazd na zgrupowanie reprezentacji Argentyny bez względu na powód absencji w meczach klubowych. - Nie zgadzamy się na to, aby piłkarz, który jest niezdolny do gry dla klubu i wciąż przechodzi rehabilitację, jechał na zgrupowanie reprezentacji. To nie ma najmniejszego sensu. Sytuacja z tych, które powinno się przedyskutować z FIFA - powiedział dyrektor sportowy PSG, Leonardo w rozmowie z "Le Parisien".

Dlaczego Leo Messiemu tak zależało na wspomnianej klauzuli? Minionego lata Argentyńczyk wraz ze swoimi kolegami z drużyny narodowej wygrali upragnione Copa America. Była to również forma zabezpieczenia przed ewentualnym zakazem wyjazdu na mecze mistrzostw świata w Katarze, które odbędą się na przełomie listopada/grudnia w 2022 roku. Zawody odbędą się więc w środku sezonu ligowego, co mogłoby utrudnić sytuację wielu klubów w Europie.

Leo Messi natomiast zmaga się obecnie z kontuzją kolana w lewej nodze. Uraz wykluczył Argentyńczyka z meczu Ligi Mistrzów, w którym Paris Saint-Germain zmierzyło się z RB Lipsk (2:2) oraz z rywalizacji w Ligue 1 przeciwko Bordeaux (3:2). Reprezentacja Argentyny natomiast zajmuje 2. miejsce w grupie eliminacyjnej MŚ. Do końca kwalifikacji pozostało jeszcze sześć spotkań, w tym listopadowe z Urugwajem (11.11) oraz Brazylią (17.11).