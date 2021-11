Robert Lewandowski musiał się zmierzyć z pytaniem o Haalanda. Wybrnął?

Bayern Monachium jest niepokonany w tej edycji Ligi Mistrzów. Bawarczycy wygrali czwarte grupowe spotkanie, pokonując 5:2 Benfikę Lizbona. Trzema trafieniami popisał się Robert Lewandowski, choć jego dorobek mógł być jeszcze większy, ale tuż przed przerwą wydarzyła się rzecz niemal niespotykana - Polak nie wykorzystał rzutu karnego.

Po zakończeniu spotkania polski snajper po raz kolejny został zapytany o Erlinga Haalanda. Norweski gwiazdor Borussii Dortmund wielokrotnie był łączony z przenosinami do Bayernu, co zwłaszcza ostatniego lata było często wspominaną kwestią przez światowe media.

- Jestem Lewandowski, myślę o sobie. Oczywiście, że to młody zawodnik, a ja jestem o dziesięć lat starszy. Jestem na innym poziomie życia. Dokładnie wiem, jak się czułem, kiedy miałem 21 lat. Co zrobiłem, a czego nie zrobiłem. Kiedy zdobędziesz tyle bramek, jasne jest, że każdy klub jest tobą zainteresowany. Ale dla mnie najważniejszą rzeczą jest to, co ja robię na boisku - mówił w rozmowie z platformą Amazon Prime.

Chociaż Robert Lewandowski nieustannie jest w doskonałej formie, strzelając kolejne gole i bijąc różne rekordy, to wciąż nie milkną plotki łączące Bayern Monachium z Erlingiem Haalandem. Napastnik Borussii Dortmund prawdopodobnie już latem odejdzie z klubu i zostanie jednym z najgorętszych zawodników dostępnych na rynku transferowym.

Plotki łączące Bayern i Haalanda miały solidnie zdenerwować Lewandowskiego. Według niemieckich mediów Polak miał poczuć się niedoceniony w klubie, dla którego gole strzela już od ponad siedmiu lat. Kapitan reprezentacji Polski miał nawet nie wykluczać transferu. Plotki dotyczące Lewandowskiego stały się jeszcze gorętsze, gdy okazało się, że latem niewiele brakowało, by napastnik odszedł z Bayernu.

"To nonsens. To by nie działało. Nie możesz zrezygnować z systemu, który w ostatniej dekadzie przyniósł tyle sukcesów klubowi i jednemu zawodnikowi" - w cyklicznym artykule dla "Bild am Sonntag" napisał były dyrektor wykonawczy Bayernu, Karl-Heinz Rummenigge.