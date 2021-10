Ostra reakcja byłego dyrektora Bayernu ws. Haalanda. Rummenigge grzmi

Chociaż Robert Lewandowski nieustannie jest w doskonałej formie, strzelając kolejne gole i bijąc różne rekordy, to wciąż nie milkną plotki łączące Bayern Monachium z Erlingiem Haalandem. Napastnik Borussii Dortmund prawdopodobnie już latem odejdzie z klubu i zostanie jednym z najgorętszych zawodników dostępnych na rynku transferowym.

Plotki łączące Bayern i Haalanda miały solidnie zdenerwować Lewandowskiego. Według niemieckich mediów Polak miał poczuć się niedoceniony w klubie, dla którego gole strzela już od ponad siedmiu lat. Kapitan reprezentacji Polski miał nawet nie wykluczać transferu. Plotki dotyczące Lewandowskiego stały się jeszcze gorętsze, gdy okazało się, że latem niewiele brakowało, by napastnik odszedł z Bayernu.

Ostatnie dni przyniosły jednak niespodziewany zwrot sytuacji. Tym razem niemieckie media rozpoczęły spekulacje, jakoby Bayern chciał sprowadzić Haalanda przy jednoczesnym zatrzymaniu Lewandowskiego. W tej sytuacji zawodnicy mieliby współpracować i wspólnie odpowiadać za strzelnia goli dla mistrzów Niemiec.

Lewandowski i Haaland w Bayernie? "To nonsens"

"To nonsens. To by nie działało. Nie możesz zrezygnować z systemu, który w ostatniej dekadzie przyniósł tyle sukcesów klubowi i jednemu zawodnikowi" - w cyklicznym artykule dla "Bild am Sonntag" napisał były dyrektor wykonawczy Bayernu, Karl-Heinz Rummenigge.

Niemiec stwierdził, że prędzej monachijczycy podpiszą nowy kontrakt z Lewandowskim. Obecna umowa Polaka wygasa w czerwcu 2023 roku. "Jestem przekonany, że Bayern docenia jego wartość. On prowadzi tak profesjonalny tryb życia, że na bardzo wysokim poziomie pogra jeszcze kilka lat" - napisał Rummenigge, porównując Lewandowskiego do Cristiano Ronaldo, który jest od naszego zawodnika o 3,5 roku starszy.

W obecnym sezonie Lewandowski rozegrał 15 meczów, w których strzelił już 19 goli. W sobotę Polak zdobył dwie bramki w ligowym meczu z Unionem Berlin (5:2) i umocnił się na pozycji lidera klasyfikacji strzelców, wyprzedzając Haalanda o trzy trafienia.