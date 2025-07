Ten gol przejdzie do historii polskiej piłki. Ależ akcja!

Reprezentacja Polki niestety już po dwóch meczach fazy grupowej straciła szanse na awans do fazy pucharowej mistrzostw Europy kobiet. Biało-Czerwone przegrały bowiem z Niemkami 0:2 (0:0) i Szwedkami 0:3 (0:1).

Historyczny gol Polek. I to po jakiej akcji!

W trzecim spotkaniu fazy grupowej Polki zmierzyły się z Dunkami, które wcześniej przegrały ze Szwedkami 0:1 (0:0) i Niemkami 1:2 (1:0). Był to zatem pojedynek o zajęcie trzecie miejsca w grupie. Biało-Czerwone liczyły nie tylko na punkty, ale też na pierwszego, historycznego gola na mistrzostwach Europy.

Polki nie musiały w niedzielny wieczór długo na niego czekać! Już w 13. minucie gola, który już na zawsze zapisze się w historii piłki nożnej zdobyła Natalia Padilla-Bidas. Kinga Szemik dalekim podaniem z własnego pola karnego uruchomiła w środku boiska Ewelinę Kamczyk, która zagrała dwójkową akcję z Padilli-Bidas. Ostatecznie po wrzutce z prawej strony Kamczyk, strzał z bliska Ewy Pajor został zablokowany, ale dobitka Padilli-Bidas z sześciu metrów była już skuteczna.

W 20. minucie było już 2:0. Do siatki trafiła strzałem głową z ośmiu metrów Ewa Pajor, a asystę miała Padilla-Bidas.

Relację na żywo z tego meczu możecie państwo śledzić tutaj. Do przerwy Polki prowadzą 2:0.

Tak kibice Barcelony reagują na Ewę Pajor. "To jest szaleństwo"

Ewa Pajor nie miała idolki, a dzisiaj sama nią jest. Nie wymyśliła kobiecej piłki w Polsce, ale rozpaliła wyobraźnię i przesunęła granicę. Teraz chce poprowadzić Polskę do zdobycia pierwszej bramki, pierwszego punktu, a najlepiej do odniesienia pierwszego w historii zwycięstwa na Euro. Przed meczem z Danią udzieliła Sport.pl wywiadu - pisał Dawid Szymczak, dziennikarz Sport.pl, nasz wysłannik na ME kobiet.