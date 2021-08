Leo Messi już wybrał nowy klub?! Są przecieki z najwyższych sfer. Hit nad hity

Zobacz wideo "Odejście Messiego za darmo, to kolosalny cios dla Barcelony"

Prezydent Barcelony w czwartkowy wieczór opublikowali oświadczenie i wskazał, że Leo Messi nie będzie już piłkarzem "Dumy Katalonii". Jego umowa wygasła 30 czerwca i już wiemy, że nie zostanie przedłużona. - Lionel Messi definitywnie odchodzi z Barcelony. Pomimo że FC Barcelona i piłkarz doszli do porozumienia, nie może ono nastąpić z powodu przeszkód finansowych i strukturalnych – poinformował klub, tłumacząc to przepisami ligi hiszpańskiej.

A jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. A najprawdopodobniej o limit płac, który Barcelona przekroczyłaby, gdyby zatrudniła Messiego ponownie. Klub od miesięcy starał się obciąć płace, aby nie przekroczyć limitu wyznaczonego przez La Liga.

Sytuację chce wykorzystać Paris Saint-Germain, które jest gotów zaoferować Messiemu dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o jeden sezon. Argentyńczyk miałby zarabiać w Paryżu 40 milionów euro na sezon, a wszystko potwierdza Khalifah Bin Hamad Al-Thani - krewny Nassera Al-Khelaifiego, katarskiego biznesmena, szefa PSG.

Co więcej, Argentyńczyk nie tylko uzgodnił warunki kontraktu z Paris Saint-Germain, ale wybrał też już nowy numer na koszulce. W Paryżu ma grać z numerem "10" na koszulce, a oficjalna prezentacja zaplanowana została na dziesiątego sierpnia i ma pojawić się na wieży Eiffla.

Leo Messi to sześciokrotny zdobywca Złotej Piłki – nagrody dla najlepszego piłkarza na świecie. Z FC Barceloną 10 razy sięgnął po mistrzostwo Hiszpanii, siedem razy po Puchar Króla i cztery razy po Ligę Mistrzów. Trzy razy wygrywał Klubowe Mistrzostwa Świata. W zeszłym miesiącu razem z reprezentacją Argentyny wygrał Copa America. Do tego należy dorzucić mnóstwo nagród i osiągnięć indywidualnych, głównie tytuły króla strzelców we wszystkich rozgrywkach.