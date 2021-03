Niesamowity wyczyn Japonii w el. MŚ. Dwucyfrowy wynik! Rekord [WIDEO]

Eliminacje do mistrzostw świata w Katarze na kontynencie azjatyckim składają się z czterech rund. W pierwszej udział biorą zespoły z miejsc 35-46 - spośród 12 reprezentacji przechodzi sześć. W drugiej rundzie kadry z miejsc 1-34 oraz zwycięzcy z pierwszej rundy są podzieleni na osiem grup po pięć drużyn, które rozgrywane są systemem "każdy z każdym". Ośmiu zwycięzców grup oraz cztery najlepsze drużyny z drugiego miejsca awansuje do trzeciej rundy eliminacji, oraz uzyskuje awans do finałów Pucharu Azji w 2023 roku. W trzeciej rundzie są dwie grupy po sześć zespołów i bezpośredni awans do mundialu wywalczą tylko dwa pierwsze miejsca. Zespoły z trzecich miejsc walczą o udział w play-offach, który rozgrywa się między konferencjami (AFC, CONMEBOL, OFC i CONCACAF).

Japonia ustanowiła nowy rekord eliminacji. W meczach drugiej rundy wciąż nie straciła bramki

Formalnie wtorkowy mecz Mongolia – Japonia miał się odbyć na terenie gospodarzy, natomiast ze względu na obostrzenia związane z pandemią COVID-19, spotkanie zostało przeniesione do Japonii, konkretnie do Chibii na wyspie Honsiu. Faworytem meczu byli Japończycy, którzy do tej pory nie przegrali żadnego meczu w grupie E.

Japonia nie pozostawiła żadnych złudzeń i pokonała swojego przeciwnika 14:0, ustanawiając nowy osobisty rekord w eliminacjach mistrzostw świata. Hat-trickiem popisał się napastnik Werderu Brema, Yuya Osako. Pierwszą bramkę w meczu zdobył Takumi Minamino, klubowy kolega Jana Bednarka z Southampton (jest on wypożyczony z Liverpoolu – dop.red).

Jeśli Japonia pokona w czerwcu reprezentację Mjanmy, zapewni sobie awans do trzeciej rundy eliminacji. W pięciu meczach zespół prowadzony przez Hajime Moriyasu zainkasował komplet punktów i zdobył 27 bramek, przy tym nie tracąc żadnej. Tego samego dnia swój osobisty rekord ustanowiła reprezentacja Kanady, która pokonała Kajman 11:0. Dwie bramki w tym meczu zdobył Alphonso Davies.