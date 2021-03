"Co za szok, co za dramat!". Niemcy piszą o "wstrząsającym momencie"

Kilkanaście godzin po meczu z Andorą, w którym Lewandowski doznał kontuzji więzadła pobocznego w prawym kolanie, Polak wrócił już ze zgrupowania kadry w Warszawie do Monachium, a tam przeszedł kolejne badania. Po ich wynikach Bayern Monachium poinformował, że napastnika czeka aż około czterotygodniowa przerwa. To oznacza, że nie wystąpi nie tylko w meczu Anglia-Polska na Wembley w środę, ale także choćby z RB Lipsk w sobotę, czy w późniejszych spotkaniach ćwierćfinału Ligi Mistrzów z PSG.

"Co za szok, co za dramat!" - tak niemieckie media opisywały kontuzję Lewandowskiego

Jak na taką informację zareagowały niemieckie media? "We wtorek o 17:07 pojawiła się diagnoza, która wstrząsnęła wszystkimi fanami Bayernu Monachium. Zespół będzie musiał obejść się bez swojego najważniejszego zawodnika w kluczowej fazie sezonu. Co za szok, co za dramat! Cele Bayernu na ten sezon są przez to zagrożone" - napisał po wydaniu oświadczenia ws. kontuzji Lewandowskiego przez klub portal dziennika "Abendzeitung".

Portal "sportbuzzer.de" zrobił przegląd komentarzy fanów Bayernu i wiele z nich odnosi się do tego, że przez uraz Polak może nie pobić rekordu Gerda Muellera - największej liczby goli w jednym sezonie Bundesligi, czyli jego czterdziestu bramek z sezonu 1971/1972. "Lewandowskiego znów dopadła klątwa Muellera" - pisze jeden z kibiców. To nawiązanie do tego, że Polak pomimo świetnej formy w ostatnim sezonie był czymś powstrzymany - przydarzył mu się lekki uraz, a także przerwa związana z epidemią koronawirusa i ostatecznie nie udało mu się pobić rekordu legendy niemieckiej piłki. Zabrakło mu do tego sześć goli, a fani Bayernu uknuli wówczas określenie "Mueller-Fluch" czyli klątwa Muellera odnoszące się do wszystkiego, co mogłoby przeszkodzić Polakowi w pobiciu rekordu.

"Kicker" szuka alternatyw dla Bayernu. Znalazł trzy rozwiązania

Za to niemiecki "Kicker" już zaczął się zastanawiać, jak Bayern może wyglądać w kolejnych meczach. W poniedziałek dziennikarze gazety podkreślali, że w bieżącym sezonie RB Lipsk jest jedynym klubem Bundesligi, któremu Robert Lewandowski nie strzelił jeszcze gola. Polak punktował przeciwko każdemu z szesnastu pozostałych drużyn. Teraz przypominają trzy alternatywy, z których w tym meczu, a także później skorzystać może Hansi Flick. "Dostępne opcje to: Serge Gnabry, Thomas Mueller i Eric Maxim Choupo-Moting" - czytamy w artykule.

W jakim ustawieniu musiałby wtedy wyjść Bayern na mecz z Lipskiem? Według "Kickera" na skrzydłach zagraliby Kingsley Coman i Leroy Sane, natomiast Mueller i Gnabry mogliby wymiennie występować na pozycji numer 9 i 10. Gdyby natomiast Flick postawił na Choupo-Motinga, Bayern mógłby "zachować swoją podstawową strukturę bez dalszych zmian".