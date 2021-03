"Jesteśmy gotowi". Jest kandydat do przejęcia Euro 2020 i zorganizowania MŚ 2030

Euro 2020 zostało przesunięte o rok przez pandemię koronawirusa. Turniej rozpocznie się 11 czerwca i potrwa do 11 lipca. Odbędzie się on w 12 krajach. Półfinały i finał odbędą się w Londynie na Wembley.

REKLAMA

Zobacz wideo Euro 2020 przełożone. "To była nieunikniona decyzja"

Premier Wielkiej Brytanii ogłosił jednak, że w razie potrzeby wszystkie mecze turnieju mogą zostać rozegrane na Wyspach. Wiele krajów zaostrza bowiem restrykcje, natomiast w Wielkiej Brytanii bardzo sprawnie idą szczepienia. 20 milionów obywateli otrzymało już pierwszą dawkę.

UEFA na razie nie zmienia planu turnieju, ale Boris Johnson zaoferował pomoc, jeżeli okaże się to konieczne. - Jeżeli chcą, żebyśmy zorganizowali inne mecze, to jesteśmy na to gotowi – powiedział w rozmowie z "The Sun".

Takich planów nie ma jednak angielska federacja piłki nożnej. – FA skupia się na zorganizowaniu siedmiu meczów na Wembley, włączając w to oba półfinały i finał. Z zadowoleniem odbieramy wszelkie wysiłki rządu, aby zapewnić udział jak największej liczbie fanów – napisano. Do 5 kwietnia każde miasto organizujące mecze musi zadeklarować, ilu kibiców będzie mogło wejść na stadion.

Jakub Moder wskazał największą różnicę między Premier League a ekstraklasą. "Zrobiło to na mnie wrażenie"

Futbol wróci do domu?

Zarówno brytyjski rząd, jak i tamtejsze federacje piłkarskie patrzą już w przyszłość. Boris Johnson zapowiedział, że jego kraj razem z Irlandią będzie chciał zorganizować mundial w 2030 roku.

- Jesteśmy bardzo, bardzo chętni do sprowadzenia futbolu do domu w 2030 roku. Myślę, że to właściwe miejsce i czas. To byłaby wspaniała sprawa dla kraju – powiedział premier cytowany przez talksport.com. Kanclerz skarbu, Rishi Sunak, ma wkrótce przedstawić plan sfinansowania kandydatury oby państw.

- Związki piłkarskie i partnerzy rządowi Wielkiej Brytanii i Irlandii są zachwyceni, że rząd zobowiązał się do poparcia przyszłej oferty organizacji MŚ 2030. Będziemy kontynuować prace, aby ocenić wykonalność oferty, zanim FIFA otworzy konkurs – czytamy we wspólnym oświadczeniu piłkarskich federacji Anglii, Szkocji, Walii, Irlandii Północnej i Irlandii.

Gdzie i kiedy oglądać kolejne skoki na MŚ w Oberstdorfie? Transmisja TV, stream online

Najbliższy mundial odbędzie się za rok w Katarze. Kolejny, w 2026 roku, rozegrany zostanie w USA, Kanadzie i Meksyku. Jak do tej pory Anglia zorganizowała jeden turniej mistrzostw świata. Miało to miejsce w 1966 roku, kiedy gospodarze sięgnęli o tytuł mistrzowski.