Gdzie i kiedy oglądać kolejne skoki na MŚ w Oberstdorfie? Transmisja TV, stream online

Kadra prowadzona przez Michala Doleżala może być zadowolona ze swojej dyspozycji w konkursie indywidualnym na normalnej skoczni w Oberstdorfie. Mistrzem świata został Piotr Żyła, który pokonał o 3,6 pkt Niemca Karla Geigera. Brązowy medal wywalczył Słoweniec Anze Lanisek – stracił on 7,3 pkt do Żyły. Piąte miejsce w konkursie zajął Dawid Kubacki. Z kolei w mikście polska kadra w składzie: Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Kinga Rajda i Kamila Karpiel zajęła 6. lokatę.

REKLAMA

Zobacz wideo "Mało trzeba, żeby zrobił medal". Trener Doleżal wierzy, że Kamil Stoch za chwilę zaskoczy

MŚ w Oberstdorfie. Piotr Żyła pójdzie za ciosem? Tytułu broni Markus Eisenbichler

Dzięki wygranej w konkursie indywidualnym na normalnej skoczni Piotr Żyła został czwartym Polakiem w XXI wieku, który zdobył złoty medal w mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym. Wcześniej dokonał tego Adam Małysz, Dawid Kubacki i Kamil Stoch. Dodatkowo pochodzący z Cieszyna zawodnik został najstarszym mistrzem świata w historii, wyprzedzając Norwega Andersa Bardala – Polak w dniu zdobycia medalu miał 34 lata, 1 miesiąc i 11 dni. Bardal w Val di Fiemme wygrał, mając 30 lat, 5 miesięcy i 30 dni.

Polacy na dużej skoczni w Oberstdorfie wygrywali dwukrotnie w rozgrywkach Pucharu Świata – pierwszy raz ta sztuka udała się Adamowi Małyszowi w 2007 roku, a dziesięć lat konkurs wygrał Kamil Stoch. Tytułu mistrzowskiego z mistrzostw świata w Seefeld będzie bronił Niemiec Markus Eisenbichler. Wówczas drugie miejsce zajął jego rodak, Karl Geiger, który w trwających mistrzostwach zdobył już srebro na normalnej skoczni, ale też wygrał z Markusem złoto w mikście. 5. miejsce w Innsbrucku w 2019 roku zajął Kamil Stoch.

MŚ w Oberstdorfie. Program pozostałych zawodów. Dwie szanse na medal dla Polaków

Skoczkowie na mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym będą walczyć jeszcze w dwóch konkursach. W najbliższy piątek skoczkowie powalczą o medale na dużej skoczni w Oberstdorfie, natomiast w sobotę odbędzie się konkurs drużynowy. Oto program zawodów:

Piątek: konkurs indywidualny na dużej skoczni (HS 137) – 15:25 (TVP Sport, sport.tvp.pl, aplikacja mobilna TVP Sport), 16:50 (Eurosport Player, TVP 1), 17:00 (Eurosport 1),

Sobota: konkurs drużynowy na dużej skoczni (HS 137) – 15:25 (TVP Sport, sport.tvp.pl, aplikacja mobilna TVP Sport), 16:50 (Eurosport Player, TVP 1), 17:00 (Eurosport 1).

Gdzie i kiedy oglądać kwalifikacje na MŚ w Oberstdorfie?

Prawa do transmitowania mistrzostw świata w Oberstdorfie w narciarstwie klasycznym posiada Telewizja Polska oraz Eurosport. Najbliższy środowy trening odbędzie się o godzinie 19:15, natomiast nie będzie on dostępny do obejrzenia. Kwalifikacje do konkursu indywidualnego odbędą się 4 marca 2021 roku o godzinie 17:30. Transmisję z tego wydarzenia przeprowadzi Eurosport 1, a skoki będzie można obejrzeć także w usłudze Eurosport Player. Półtorej godziny wcześniej rozpocznie się oficjalna seria próbna.