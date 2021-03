Jakub Moder wskazał największą różnicę między Premier League a ekstraklasą. "Zrobiło to na mnie wrażenie"

Jakub Moder jest pełnoprawnym piłkarzem Brighton od 1 stycznia 2021 roku. W październiku zeszłego roku klub z Premier League kupił pomocnika z Lecha Poznań za 11 milionów euro i odesłał go na wypożyczenie do zespołu ze stolicy Wielkopolski. Dobre występy w reprezentacji Polski i w Lidze Europy spowodowały, że Brighton zdecydował się na skrócenie wypożyczenia.

Moder wskazuje największą różnicę między Ekstraklasą, a Premier League. Robi to na nim wrażenie

Jakub Moder zaczął grać regularnie w Lechu Poznań od wiosny zeszłego roku. Dobre występy na przestrzeni kilku miesięcy zaowocowały transferem do Anglii. Były piłkarz Odry Opole udzielił wywiadu dla Canal+ w programie "Jej Wysokość Premier League", w którym opisał swoje wrażenia po przenosinach do Anglii. – Jakość zawodników w Anglii stoi na wysokim poziomie. To chyba największa różnica między Premier League, a polską Ekstraklasą. Nie miałem problemu z tym, żeby się dostosować. Zrobiło na mnie wrażenie, że każdy zawodnik – czy to doświadczony, czy młody z akademii – ma świetną jakość. Widać to na treningach i od każdego piłkarza mogę się czegoś nauczyć – powiedział Moder.

Od momentu przenosin do Anglii Jakub Moder zagrał dwa mecze w pierwszym zespole Brighton. Pomocnik wystąpił w pierwszym składzie w meczu piątej rundy FA Cup z Leicester City (0:1) i wszedł na boisko w 84. minucie spotkania w Premier League, gdzie Brighton mierzyło się z West Bromwich Albion (0:1).