Shaquille O'Neal przyjechał do Polski i od razu powiedział, co myśli o Gortacie

Nazwisko Shaquille'a O'Neala jest dobrze znane wielu tym, którzy niekoniecznie muszą interesować się koszykówką. Potężnie zbudowany Amerykanin to jeden z najbardziej rozpoznawalnych sportowców w historii, nie tylko jeśli chodzi o koszykówkę. Dziś właściwie jest nie tylko byłym sportowcem, ale i prawdziwą osobowością medialną. Ekspertem, biznesmenem, celebrytą.

Shaquille O'Neal, czyli gwiazda na boisku i poza nim

Oczywiście nie byłoby tego wszystkiego gdyby nie ogromne osiągnięcia w koszykarskiej NBA. "Shaq" przez prawie 20 lat kariery grał m.in. w Orlando Magic, Miami Heat czy Cleveland Cavaliers. Jednak największe sukcesy święcił w barwach Los Angeles Lakers. W latach 2000-2002 trzy razy z rzędu zdobywał z nimi mistrzostwo (potem dorzucił jeszcze jeden tytuł w 2006 roku jako gracz Miami Heat), grając w jednej drużynie m.in. z Kobe Bryantem.

Do Polski legendarny Amerykanin przybył po raz pierwszy w życiu. Zaprosiła go polska marka obuwnicza CCC, by promował swą markę butów "SHAQ". Weźmie także udział w charytatywnym turnieju koszykarskim organizowanym przez "SK Foundation" w hali OSiR na warszawskim Bemowie w środę 28 sierpnia o 11:00. Nie będzie oczywiście w nim grał, bo to zawody dla ośmiu czołowych polskich drużyn do lat 13, ale da motywacyjny wykład dla młodych koszykarzy.

"Shaq" jak Marcin Gortat? Amerykanin zauważył podobieństwo

O'Neal skorzystał przy okazji z zaproszenia dziennikarza Krzysztofa Stanowskiego do udzielenia wywiadu w Kanale Zero na YouTube. Podczas rozmowy Amerykanin poruszał wiele tematów, zwłaszcza tych dotyczących jego marki. Jednak nie obyło się bez wątku o polskich koszykarzach, a przede wszystkim o Marcinie Gortacie. "Shaq" powiedział, że to właśnie dzięki Gortatowi pierwszy raz usłyszał o takim kraju jak Polska. Dziś zresztą też obserwuje m.in. Jeremy'ego Sochana.

Później zapytany o to jak udało mu się zawsze robić to co chciał, na własnych warunkach i z sukcesami, wspomniał ponownie o Gortacie. Jak go ocenił? - Ja podobnie tak jak on też marzyłem. W czasach dziecięcych marzyliśmy o tym, by pewnego dnia zagrać w NBA. Marcin to też wielki, bardzo dominujący facet i koszykarz. Najważniejsze jest, żeby robić na parkiecie po swojemu, dobrze się bawić. Wtedy właśnie gra się najlepszą koszykówkę. Ale trzeba jednocześnie pamiętać o tym, by być dobrym człowiekiem - powiedział krótko O'Neal.