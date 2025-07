Niesamowite, kto pogratulował Urbanowi. Co za niespodzianka!

Jan Urban został nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Trener ten od samego początku był głównym faworytem kibiców oraz ekspertów, a teraz oficjalnie objął już naszą kadrę. - Wierzymy, że ten wybór pozwoli reprezentacji rozwinąć pełnię swojego potencjału. Naszym celem jest zakwalifikowanie się do finałów mistrzostw świata w 2026 roku - ogłosił na konferencji prasowej Cezary Kulesza.

Mikel Merino pogratulował Urbanowi objęcia reprezentacji Polski

Po wspomnianej konferencji Urban był gościem w Kanale Sportowym. Nagle w trakcie rozmowy pokazano nowemu selekcjonerowi specjalną wiadomość od zawodnika Arsenalu Mikela Merino. Hiszpan pogratulował mu objęcia polskiej reprezentacji.

- Przesyłam uściski z Londynu. Powodzenia w nowym etapie, ale na pewno wszystko pójdzie świetnie. Dziękuję ci również za szansę, którą od ciebie otrzymałem, aby rozpocząć piłkarską karierę. Nigdy nie wiemy, co by się wydarzyło, gdybyś na mnie nie postawił. Może by mi nie wyszło. Swoją drogę zawdzięczam wszystkim, którzy we mnie uwierzyli, a ty jesteś jednym z nich. Jeszcze raz wielkie uściski i powodzenia - powiedział na nagraniu.

Jan Urban i Mikel Merino pracowali razem w Osasunie Pampeluna. Nowy selekcjoner prowadził ten klub w sezonie 2014/2015 i regularnie stawiał na 18-letniego wówczas Merino. Młody Hiszpan rozegrał łącznie 29 meczów i świetnie wykorzystał tę szansę. Rok później trafił do Borussii Dortmund. Następnie występował jeszcze w Newcastle United i Realu Sociedad, a od zeszłego roku jest piłkarzem Arsenalu. Na koncie ma również 35 meczów w reprezentacji Hiszpanii, z którą zdobył mistrzostwo Europy.

Jan Urban zadebiutuje na ławce szkoleniowej reprezentacji Polski już we wrześniu. Wówczas naszą kadrę czekają mecze z Holandią i Finlandią w eliminacjach mistrzostw świata.