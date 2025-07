Polka podpisała kontrakt z NBA! Historyczny moment

NBA zwracała uwagę na polskich sędziów już w latach 90., kiedy zapraszała ich do pracy przy meczach zespołów NBA w Europie - mecze turniejów pod szyldem McDonald's prowadził najlepszy polski sędzia Wiesław Zych. W kolejnych latach polscy arbitrzy pojawiali się m.in. na obozach szkoleniowych, coraz częściej nasi sędziowie pracują podczas NBA Summer League, czyli Ligi Letniej. Byli nimi Tomasz Trawicki, Jakub Zamojski i Wojciech Liszka, teraz do tego grona dołączyła do nich sędzia.

Polska sędzia w NBA

W miniony weekend podczas meczu Golden State Warriors - Portland Trail Blazers (73:106) w ramach turnieju NBA Summer League w Las Vegas w zespole sędziowskim była Paulina Gajdosz. Polka mogła wykorzystać spore międzynarodowe doświadczenie, które zebrała w ostatnich latach.

Gajdosz pracowała w czerwcu podczas EuroBasketu kobiet, prowadziła nawet jego finał, w którym Belgia pokonała Hiszpanię 67:65. Na swoim koncie ma także pracę m.in. podczas Final Four Euroligi kobiet, Uniwersjady 2023, SuperCupu kobiet 2024 oraz finału mistrzostw świata juniorek. Jako pierwsza kobieta w historii polskiej koszykówki została sędzią międzynarodowym.

Kolejne etapy rozwoju sprawiły, że kariera sędziowska w USA stanęła przed Polką otworem. Według informacji Łukasza Ceglińskiego ze Sport.pl Gajdosz podpisała kontrakt z NBA i w sezonie 2025/26 będzie sędziować mecze G League, czyli na zapleczu najlepszej ligi świata. Występują w niej m.in. gracze mający podpisane tzw. podwójne umowy z klubami NBA lub tacy, którzy czekają na swoje kontrakty.

To bardzo duży krok dla rozwoju polskiej koszykówki i spory awans zawodowy dla Gajdosz, która jest byłą koszykarką. Występowała w takich zespołach jak Wisła Can Pack Kraków, MKK Siedlce i STK King Wilki Morskie Szczecin. Karierę zakończyła w 2013 r. w wieku zaledwie 25 lat. Jednocześnie uzyskała licencję sędziowską, która pozwalała jej pracować w Polsce na szczeblu centralnym.