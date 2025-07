Jan Urban został oficjalnie przedstawiony jako selekcjoner reprezentacji Polski. W czwartek 17 lipca odbyła się oficjalna konferencja prasowa z udziałem szkoleniowca, w której odpowiadał on na pytania dziennikarzy. Jednym z ważniejszych zadań nowego trenera kadry - oprócz wygrywania meczów - będzie rozwiązanie sytuacji z Robertem Lewandowskim oraz odbudowa atmosfery, która nie jest najlepsza po rządach Michała Probierza. Urban jest uważany za legendę Osasuny, w której grał w latach 1989 - 1995. Później zanotował także epizody w Ralu Valladolid i CD Toledo. Dla klubu z Pampeluny rozegrał w sumie 167 meczów, w których strzelił 47 goli i dołożył dwie asysty.

Zbigniew Boniek wskazał "największą zaletę" Jana Urbana

To - zdaniem wielu - może dać mu "przewagę" w kontaktach z Robertem Lewandowskim i pozostałymi liderami kadry. Właśnie o to został zapytany Zbigniew Boniek przez dziennikarzy Polsatu Sport. - Wydaje mi się, że awanturę o opaskę kapitańską trzeba odciąć grubą kreską. Na tym polega też rola trenera. Trener to nie tylko boisko, taktyka, ale też umiejętność rozmawiania z piłkarzami i właśnie to jest największą zaletą Janka - oświadczył.

- Natomiast temat opaski zniszczył atmosferę i spowodował, że Michał Probierz zostawił reprezentację. Gdyby tego nie ruszał, to nadal byłby trenerem. Rozwiązanie tego problemu jest pierwszym poważnym wyzwaniem Janka. I to przed zgrupowaniem, podczas rozmów z piłkarzami, na spotkaniach z nimi w cztery oczy - dodał.

- Ja patrzę na to w ten sposób: jest wielki optymizm, ale pamiętajmy, że piłkarzy mamy tych samych, ale najwyższa pora, aby zacząć od nich wymagać więcej - kontynuował.

"Jesteśmy jedyną drużyną na świecie"

Zbigniew Boniek był dopytywany, co to znaczy "wymagać więcej", czy w sensie boiskowym, czy pozaboiskowym. - Każdym. Zacznijmy od tego, że przyjeżdżanie na kadrę nie powinno być okazją do załatwiania prywatnych biznesów, wywiadów, podcastów itp. Jesteśmy jedyną drużyną na świecie, która to robi! Trzeba być cały czas skoncentrowanym, zdeterminowanym, spokojnym, każdą wolną od treningów chwilę poświęcać na wypoczynek, regenerację, maksymalne przygotowanie, by wyjść na boisko i dać z siebie wszystko - zaznaczył.

- Pamiętajmy, że wielcy piłkarze w historii zapisują się tylko wtedy, gdy z reprezentacją kraju osiągną sukces. Piłkarze muszą mieć świadomość, że gra dla kraju jest priorytetem - zakończył.