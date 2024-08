Oto nowa siła w europejskiej piłce. Właśnie przeszli do historii

Aktualnie Polska zajmuje 18. miejsce w rankingu UEFA z liczbą 26,125 pkt. Po zeszłotygodniowych meczach Polska traciła 2,275 pkt do piętnastej Austrii. To miejsce gwarantuje udział dwóm najlepszym zespołom w eliminacjach Ligi Mistrzów i łącznie pięciu drużynom w europejskich pucharach od sezonu 26/27. Polsce brakuje jednak takiego klubu, jak Red Bull Salzburg, który absolutnie dominuje na krajowym podwórku, a także sprzedaje piłkarzy za dziesiątki milionów euro. Aktualnym rekordem sprzedażowym tego klubu jest Dominik Szoboszlai za 36 mln euro do RB Lipsk.

Obecny sezon przejdzie jednak do historii austriackiego futbolu. Może on być punktem odniesienia dla polskich drużyn na kolejne lata.

Historyczna chwila dla Austrii. Dwa kluby zagrają w Lidze Mistrzów

Mistrzostwo Austrii w poprzednim sezonie wywalczył Sturm Graz, którego piłkarzem do środy był Szymon Włodarczyk. Polak trafił na wypożyczenie do drugoligowej Salernitany z obowiązkiem wykupu po spełnieniu określonych warunków. Dla Sturmu to będzie pierwszy występ w Lidze Mistrzów od sezonu 00/01, kiedy to odpadł po drugiej fazie grupowej, w której rywalizował z Valencią, Manchesterem United, a także greckim Panathinaikosem. Tam ostatecznie zajął trzecie miejsce.

O drugie miejsce w Lidze Mistrzów dla ligi austriackiej walczył Red Bull Salzburg. Po wyeliminowaniu Twente Enschede w trzeciej rundzie Austriacy grali w play-offach z Dynamem Kijów. Pierwsze spotkanie odbyło się w Lublinie i tam Salzburg wygrał 2:0 po golach Dorgelesa Nene i Mauritsa Kjaergaarda. Bardzo dobry mecz przeciwko zespołowi z Ukrainy zagrał Kamil Piątkowski. Rewanż w Austrii zakończył się remisem 1:1. Na gola Adama Daghima z 12. minuty odpowiedział Vladyslav Vanat. Po raz kolejny świetnie zagrał Piątkowski.

Wygrana 3:1 Salzburga w dwumeczu z Dynamem Kijów oznacza, że zespół ze stajni Red Bulla zagra w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Tym samym po raz pierwszy w historii zobaczymy dwa austriackie zespoły w tych rozgrywkach. Awans Salzburga do Ligi Mistrzów oznacza też zmiany w rankingu UEFA. Tam Austria awansowała z 13. na 12. miejsce i wyprzedziła Izrael z liczbą 30,900 pkt. Aktualnie na 15. miejsce spadła Szwajcaria.

Losowanie fazy Ligowej Ligi Mistrzów odbędzie się w piątek. Tam dowiemy się, jakich rywali przydzieli los Sturmowi Graz i Red Bullowi Salzburg. Pierwsza kolejka odbędzie się w dniach 17-19 września.