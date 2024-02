Kolejny blamaż polskich koszykarzy. Tak wygląda tabela el. do EuroBasketu

Polscy koszykarze ponownie rozczarowali w eliminacjach do przyszłorocznego EuroBasketu. W zeszły czwartek ulegli faworyzowanej Litwie aż 64:83. Po nieudanym wyjeździe do Wilna zawodnicy Igora Milicicia mieli poprawić sobie humory w Sosnowcu. W tamtejszej hali podejmowali, wydawać by się mogło, najsłabszą w grupie Macedonię Północną. Niestety skończyło się niespodziewanym blamażem 71:96, a to przekłada się na fatalny układ tabeli.

Dramatyczna postawa polskich koszykarzy. Znaleźli się na dnie. Oto tabela naszej grupy w el. do EuroBasketu

Nasi koszykarze obiecująco rozpoczęli, ale szybko zaczęli trwonić przewagę. W pierwszej kwarcie prowadzili już 14:8, ale nagle przestali trafiać do kosza i było 14:21. Po 10 minutach schodzili z dziewięciopunktową stratą. Na prowadzenie już nie zdołali wrócić choćby na chwilę. Macedonia powiększała przewagę i ostatecznie skończyło się porażką różnica 25 punktów.

Polska po dwóch porażkach w tabeli grupy H zajmuje na ten moment ostatnie czwarte miejsce z dorobkiem dwóch punktów. Awans na turniej wywalczą trzy najlepsze zespoły z każdej grupy. Liderem jest Estonia, która w poniedziałek pokonała Litwę, a w zeszły piątek rozprawiła się na wyjeździe z Macedonią Północną (74:69). Druga jest Macedonia Północna, a trzecia Litwa. Obie ekipy zanotowały po jednym zwycięstwie i jednej przegranej, ale Macedończycy mają korzystniejszy bilans "małych" punktów. Do końca eliminacji pozostają jednak jeszcze cztery kolejki. Ostatnia zaplanowana jest na luty 2025 roku.

Tabela grupy H eliminacji do EuroBasketu 2025:

1. Estonia - 2 mecze, 2 zwycięstwa, 4 pkt

2. Macedonia Północna - 2 mecze, 1 zwycięstwo, 1 porażka, 3 pkt

3. Litwa - 2 mecze, 1 zwycięstwo, 1 porażka, 3 pkt

4. Polska - 2 mecze, 2 porażki, 2 pkt

Polacy o grę na EuroBaskecie nie muszą się obawiać. Nasza reprezentacja udział w imprezie ma zapewniony automatycznie z tytułu bycia jednym z czterech współgospodarzy. W podobnej sytuacji są także reprezentacje Finlandii, Łotwy i Cypru. Turniej finałowy odbędzie się na przełomie sierpnia i września 2025 roku.