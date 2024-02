Sabalenka będzie matką? A jednak! Nie ma wątpliwości

Aryna Sabalenka ma za sobą słodko-gorzki początek 2024 roku. W Brisbane dotarła do finału, gdzie uległa Jelenie Rybakinie. Z kolei kilkanaście dni później triumfowała w Australian Open i obroniła tytuł wywalczony przed rokiem. Następnie opuściła turniej w Dosze i do rywalizacji wróciła przy okazji WTA 1000 w Dubaju. Tyle tylko, że nie był to udany występ. Przygodę zakończyła już po pierwszym meczu, przegrywając z Donną Vekić. "Nokaut", "Zaskoczenie", "Niespodzianka" - tak zareagowały media na porażkę Białorusinki.

Sabalenka odpowiedziała na ważne pytanie. Dotyczyło dzieci. "Pozwolę, by wszechświat zadecydował"

Teraz przed Sabalenką kilka dni odpoczynku. Kolejnym turniejem, w którym wystąpi, będzie Indian Wells. Start imprezy zaplanowano na 6 marca. Obecnie Białorusinka skupia się na regeneracji i jak najlepszym przygotowaniu do zmagań.

W ostatnich godzinach znalazła też czas na interakcję z fanami. Zamieściła na InstaStory okienko, w którym internauci mogli zadawać jej pytania. Jedno z nich dotyczyło potomstwa. "Czy chcesz mieć dzieci?" - zapytał jeden z użytkowników Instagrama, na co Sabalenka odpowiedziała w wymowny i dość zabawny sposób.

Zamieściła filmik z małą córką swojego partnera w roli głównej, które hałasuje i wydaje dość piskliwe dźwięki, charakterystyczne dla osób w tym wieku. To mogłoby sugerować, że Białorusinka nie jest chętna, by założyć rodzinę. Tenisistka dodała też dość wymowny opis, który rozwiał wątpliwości. "Tak, chcę. Może za pięć lat, może za 10, a może za trzy. Pozwolę, by wszechświat o tym zadecydował" - żartowała Sabalenka.

Jak przypomniał portal sportskeeda.com, obecny partner Białorusinki, Konstantin Koltsov, posiada już trójkę dzieci. Tenisistka jest więc macochą i jak przyznała kilka miesięcy temu, dość dobrze spełnia się w tej roli. "Stefan [jeden z synów partnera Sabalenki, przyp. red.] przepada za mną" - zdradziła we wcześniejszej sesji Q&A na Instagramie.

Sabalenka depcze po piętach Świątek

W kolejnych tygodniach Białorusinka będzie się starała zniwelować stratę do Igi Świątek w rankingu WTA. Obecnie wynosi ona 1395 punktów. Wiceliderka będzie bronić sporej zdobyczy punktowej w USA. W poprzednim sezonie dotarła aż do finału Indian Wells, gdzie uległa Jelenie Rybakinie. Z kolei w Miami rywalizację zakończyła na ćwierćfinale, ponosząc porażkę przeciwko Soranie Cirstei.