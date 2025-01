Nie do wiary, co Hiszpanie napisali o Szczęsnym. Szczęka opada

Wojciech Szczęsny popełnił dwa ogromne błędy w meczu FC Barcelony z Benficą Lizbona. Bramkarz sprokurował rzut karny i zaliczył fatalne wyjście do piłki i zderzenie z Alejandro Balde. Katalończycy zaliczyli jednak znakomity powrót do spotkania i wygrali je 5:4 po heroicznej walce. Sam bramkarz w drugiej połowie zagrał naprawdę dobrze. Obronił kilka trudnych sytuacji i pokazał, że ma nerwy ze stali.

