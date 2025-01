Kliczko zwrócił się do Polaków. Poszło w świat

- Oczywiście, że chciałbym znokautować Władimira Putina - powiedział Witalij Kliczko dla gazety "Bild am Sonntag" w 2023 r. Dawny mistrz świata wagi ciężkiej, a obecnie mer Kijowa, od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę prężnie działa na rzecz swojego miasta oraz kraju. Za co go doceniono.

Witalij Kliczko laureatem IV Nagrody im. Pawła Adamowicza. Napisał okolicznościowy list, zwrócił się do Polaków

53-latek został laureatem IV Nagrody im. Pawła Adamowicza. To wyróżnione jest wspólną inicjatywą Miasta Gdańsk, Międzynarodowej Sieci Miast Schronienia (ICORN) i Europejskiego Komitetu Regionów. "Jest ona przyznawana 'za odwagę i doskonałość w krzewieniu wolności, solidarności i równości'" - czytamy na stronie Gdansk.pl. Wcześniejsi laureaci to: burmistrz Kolonii Henriette Reker (I edycja), Gmina Michałowo w województwie podlaskim (II edycja) oraz włosko-bośniackie stowarzyszenie Ambasada Demokracji Lokalnej Zavidovići (III edycja).

Kliczko, który osobiście odbierze nagrodę 20 lutego podczas specjalnej gali w Brukseli, napisał okolicznościowy list. "To dla mnie wielki zaszczyt, że otrzymałem nagrodę im. prezydenta Pawła Adamowicza. Nie jest ona jedynie wyrazem uznania mojej pracy. Jest ona także przypomnieniem tego, że my wszyscy, jako przywódcy naszych społeczności, ponosimy ogromną odpowiedzialność za przyszłość. Nasza wspólna walka o wolność, demokrację i prawa człowieka ma znaczenie globalne" - zaczął (list cytowany za portalem Gdańsk.pl).

Następnie były pięściarz poświęcił kilka słów tragicznie zmarłemu patronowi nagrody. "Paweł Adamowicz dał nam ważną lekcję: przywództwo to nie tylko zarządzanie; to przede wszystkim służenie ludziom – zwłaszcza tym, którzy tego najbardziej potrzebują. Jego praca na stanowisku Prezydenta Gdańska jest żywym przykładem tego, jak solidarność i człowieczeństwo mogą zmienić świat" - kontynuował.

Witalij Kliczko ogłasza ws. rosyjskiej inwazji na Ukrainę. "Razem jesteśmy silniejsi. Razem zwyciężymy"

53-latek nie mógł nie odnieść się do sytuacji swojej ojczyzny - tego, z czym się ona zmaga oraz na co liczy. "Wiem, że zwycięstwo wymaga ciężkiej pracy, wiary i determinacji. Wiem też, że Ukraina zwycięży. Zwyciężymy, bo jesteśmy silni i niezniszczalni. To, co ważne, to obecność naszych przyjaciół, naszych partnerów, którzy udowodnili swoje zaangażowanie na rzecz naszych wspólnych wartości" - dodał.

Na koniec 53-latek zwrócił się do tych, którzy pomagają Ukraińcom w walce z najeźdźcą. "Chciałbym podziękować Gdańskowi, jego mieszkańcom i wszystkim europejskim przyjaciołom za ich wsparcie. Dziękuję za to wielkie wyróżnienie i za Wasze wsparcie. Razem jesteśmy silniejsi. Razem zwyciężymy" - ogłosił.

Witalij Kliczko jest merem Kijowa od 5 czerwca 2014 r. Do polityki wszedł niedługo po zakończeniu bogatej sportowej kariery - z 47 zawodowych walk aż 45 wygrał (41 przez nokaut) i tylko dwie przegrał. W latach 2008-2013 był mistrzem świata organizacji WBC w kategorii ciężkiej. Ponadto na mistrzostwach świata w Berlinie w 1995 r. zdobył srebrny medal w kategorii superciężkiej.