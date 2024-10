Nie żyje Dariusz Różański. Tragiczny wypadek 26-latka

Dariusz Różański startował w ostatnich latach w zawodach podnoszenia ciężarów. W 2017 r. wywalczył srebrny medal mistrzostw Polski seniorów w Zamościu, a także zajął ósme miejsce podczas mistrzostw Europy do lat 20 w kategorii +105 kg w albańskim Durres. W 2018 r. Różański zajął ósme miejsce podczas mistrzostw Europy U-23 w Zamościu, a także zajął czwarte miejsce na mistrzostwach Polski w Kobierzycach. Różański był kilkukrotnym medalistą mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych. Teraz wstrząsające wieści przekazał Polski Związek Podnoszenia Ciężarów w stosownym komunikacie.

Sztangista zginął w wypadku samochodowym. "Z głębokim żalem"

Polski Związek Podnoszenia Ciężarów poinformował o śmierci Różańskiego w wieku 26 lat. Sztangista zginął tragicznie w wypadku samochodowym, do którego doszło w niedzielę. "Rodzinie oraz Bliskim Ś.P. Dariusza Różańskiego, szczere kondolencje oraz wyrazy współczucia składają - Prezes PZPC Waldemar Gospodarek wraz z Zarządem PZPC oraz środowiskiem działaczy, zawodników, trenerów i sędziów PZPC" - przekazała federacja, która złożyła kondolencje najbliższym z rodziny Różańskiego.

Różański był sztangistą Budowlanych Opole i Budowlanych Nowy Tomyśl. "Z głębokim żalem przyjęliśmy smutną wiadomość, że zginął tragicznie Dariusz Różański" - napisał zarząd Budowlanych Opole w poście na Facebooku. Różański to były reprezentant Polski.

Ani Polski Związek Podnoszenia Ciężarów, ani żaden z klubów nie poinformował o tym, w jakich okolicznościach doszło do wypadku samochodowego z udziałem Różańskiego. Warto dodać, że w 2018 r. podczas zawodów w Zamościu Różański ustanowił swoje życiowe rekordy: 340 kg w dwuboju, 153 kg w rwaniu oraz 187 kg w podrzucie.

W swoim debiucie w mistrzostwach Polski juniorów do lat 20 w Nidzicy Różański zajął piąte miejsce, kiedy to uzyskał wynik 291 kg w kategorii 105 kg. W dwuboju z kolei poprawił się o 12 kg. "Siostra Dariusza Różańskiego, Ewa, to jedna z najlepszych miotaczek młodego pokolenia w Polsce, Na Mistrzostwach Polski Różański był najlepszy w swoim roczniku" - pisał portal leczyca.naszemiasto.pl w 2016 r.

Cały świat związany z podnoszeniem ciężarów jest pogrążony w żałobie w związku ze śmiercią Różańskiego. 19 grudnia Różański obchodziłby 27. urodziny.