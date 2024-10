Ukrainiec zdyskwalifikowany za oszustwo. Gigantyczny skandal

Tegoroczne drużynowe mistrzostwa Hiszpanii w szachach odbywają się w dniach 12-18 października mieście Melilla. Zawody nie dotarły jeszcze do strefy medalowej, a już mają sensacyjny przebieg. Wszystko przez skandal z udziałem reprezentanta Rumunii ukraińskiego pochodzenia.

Kirill Szewczenko wyrzucony z drużynowych mistrzostw Hiszpanii w szachach z powodu oszustwa

W pierwszej rundzie Kirill Szewczenko, bo o nim mowa, zremisował z Bassem Aminem, a w drugiej wygrał z Francisco Vallejo. Podejrzenia uczestników turnieju wzbudził częstym wstawaniem od stolika i długimi wizytami w toalecie. Co więcej, Szewczenko nie informował arbitrów o wychodzeniu do łazienki, co rodziło podejrzenie - donosi portal Chess.com.

Źródło dodało, że organizatorzy zajęli się sprawą i przeszukali toaletę, w której znaleźli telefon z napisaną odręcznie kartką: "Nie dotykać! Telefon pozostawiono, by właściciel mógł odebrać w nocy!". Sędziowie porównali charakter pisma Szewczenki oraz tego na kartce i doszli do wniosku, że należą one do tej samej osoby.

W efekcie Szewczenko został wyrzucony z turnieju, a jego wyniki w I i II rundzie zostały zmienione na porażki. Dodatkowo sprawa ma zostać skierowana do Komisji Etyki FIDE. 21-latek odmówił komentarza w tej sprawie.

Szewczenko urodził się na Ukrainie, ale od 2023 roku reprezentuje Rumunię. W wieku 14 lat uzyskał tytuł szachowego arcymistrza. Do jego największych osiągnięć należy wygranie drużynowych mistrzostw Europy 2021 w szachach oraz triumf w prestiżowego turnieju Lindores Abbey Blitz (2021) w Rydze na Łotwie.