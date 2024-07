Amerykański miliarder podsumował decyzję Bidena. Wystarczyły cztery słowa

W latach 2017-2021 45. prezydentem Stanów Zjednoczonych był Donald Trump. Po nim najważniejszy urząd w Stanach Zjednoczonych objął Joe Biden. Wydawało się, że obaj politycy 5 listopada tego roku zmierzą się w zaplanowanych na ten dzień wyborach prezydenckich, których stawką będzie kolejna kadencja. Kampania wyborcza od dawna trwa w najlepsze, ale 21 lipca dla jednego z kandydatów się zakończyła.

Świat sportu reaguje na decyzję Bidena. Komentarze płyną lawinowo

Joe Biden wycofuje się ze startu w wyborach prezydenckich w USA. Ta informacja wywróciła do góry nogami USA i wywołała lawinę komentarzy. "Choć chciałem się ubiegać o reelekcję, to wierzę, że w najlepszym interesie kraju i mojej partii będzie wycofanie się i skupienie się wyłącznie na pełnieniu funkcji do końca tej kadencji" - napisał polityk.

Także w świecie sportu są osoby, które postanowiły ocenić decyzję urzędującego prezydenta USA. Nie chodzi tutaj tylko o zawodników i zawodniczki, ale również najważniejsze postaci zarządzające klubami. Krótki, ale wymowny wpis na portalu X opublikował Mark Cuban. To multimiliarder, właściciel koszykarskiego klubu Dallas Mavericks. "Ojciec czas jest niepokonany" - napisał wprost.

Cuban to jedna z ważniejszych postaci dla NBA. W latach 80. ubiegłego wieku założył firmę komputerową, którą sprzedał na początku lat 90. W wieku 33 lat został milionerem, a w 2000 roku przejął Dallas Mavericks. "Kupił pośmiewisko NBA za 285 mln i w kilka lat przeobraził w kandydata do mistrzostwa" - pisał o nim redaktor naczelny Sport.pl Łukasz Cegliński.

"Nie pozwól, aby ktokolwiek kiedykolwiek powtarzał Ci, że debaty tak naprawdę nie mają znaczenia" - skomentował Alexi Lalas, były piłkarz, uczestnik mistrzostw świata w 1994 roku, a obecnie analityk piłkarski.

Rashad Weaver, zawodnik Tennessee Titans - klubu futbolu amerykańskiego - nie gryzł się w język. "Myślę, że obaj powinni ustąpić" - napisał.

Głos zabierają także sportowi dziennikarze. Wśród nich znalazł się Pat Forde ze "Sports Illustrated". "Dziękuję, Panie Prezydencie. Postępowanie właściwe często nie jest łatwe" - skomentował.