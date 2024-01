Makabryczne odkrycie we Włoszech. Rodzina mistrzyni świata przeżywa dramat

Rankiem 12 marca 2022 roku Andreea Rabciuc, będąc na imprezie w miejscowości Jesi we Włoszech, pokłóciła się ze swoim chłopakiem Simone Grestem. Następnie partner rumuńskiej mistrzyni w strzelectwie sportowym zeznał, że około 7:00 kobieta niespodziewanie wyszła na spacer. Policję najbardziej zaniepokoił fakt, że kilka godzin wcześniej Rabciuc wysłała wiadomość do mieszkającego w Hiszpanii ojca o treści: "Miałam kłopoty". Później z 27-latką nie było już żadnego kontaktu.

Policja znalazła szkielet kobiety. Makabryczne odkrycie we Włoszech

Do tej pory nie wiadomo, co dzieje się z Andreeą Rabciuc. W sobotę 20 stycznia 2024 roku włoska policja poinformowała o odnalezieniu kobiecego szkieletu, który znajdował się w opuszczonej fabryce w rejonie Castelplanio w prowincji Ankona. Makabryczne znalezisko znajdowało się około kilometra od miejsca, w którym prawie dwa lata temu zgłoszono zaginięcie Rumunki. Szkielet znajdował się w starym, obskurnym budynku z wybitymi oknami. Oprócz tego w pobliżu znaleziono także kurtkę i buty, które mogły należeć do Rabciuc. O całej sprawie poinformowały rumuńskie media.

Na miejscu błyskawicznie pojawiła się prokuratura. Zlecono już badania DNA oraz szereg innych analiz, które mają ustalić, czy szkielet faktycznie należy do zaginionej Andreei Rabciuc. Już w lipcu zeszłego roku policja w rzymskiej dzielnicy Pigneto także odnalazła szkielet kobiety. Wówczas również spekulowano, że może on należeć do mistrzyni, jednak wyniki badań DNA tego nie potwierdziły. Obecnie rodzina Rabciuc kolejny raz przeżywa dramat, czekając na wieści z laboratorium.

Jednym z podejrzanych w sprawie zaginięcia Andreei Rabciuc jest wspomniany Simone Gresti. W sobotę na miejscu zdarzenia pojawił się także prawnik partnera zaginionej sportsmenki. 27-latka została nazwana przez krajowe media jako "jeden z najcenniejszych rumuńskich sportowców". Oprócz kadry narodowej Rabciuc występowała także w Clubul Sportiv Scolar Radauti.