Świat futbolu w żałobie. "Odszedł największy ze wszystkich"

Luigi Riva urodził się 7 listopada 1944 roku w Leggiuno. Pierwsze piłkarskie kroki stawiał w AC Legnano. To w barwach tego klubu rozegrał pierwszy seniorski sezon. W 1963 roku przeniósł się do Cagliari. Na Sardynii spędził kolejne 13 lat i stał się klubową legendą.

Włosi opłakują legendę. Nie żyje Luigi Riva, był kochany przez miliony

Z 35 golami na koncie stał się najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Włoch. Choć grę w narodowych barwach zakończył 50 lat temu, nikt nie był w stanie pobić jego wyczynu.

Riva był pierwszym piłkarzem Cagliari, który zagrał w reprezentacji. Z kadrą sięgał po mistrzostwo Europy w 1968 roku. To jego gol zapewnił zwycięstwo w finale z Jugosławią. Dwa lata później doprowadził Włochów do finału mistrzostw świata. Zdobył dwa gole, w tym jednego w półfinałowym "meczu stulecia" przeciwko Niemcom.

- Kiedy przyjechałem do Cagliari, on tam był i spałem razem z nim w pokoju. To były cudowne lata, bo to było Cagliari, które się rodziło. Nie mając samochodu, mieszkaliśmy razem. Śniadania, obiady, kolacje: wszystko - mówił o nim cytowany przez Sky Sports Italia Roberto Boninsegna, który wraz z Rivą wywalczył wicemistrzostwo świata w 1970 roku.

- Odchodzi od nas wspaniały sportowiec, który zapisał się w historii futbolu i naszej reprezentacji - napisała szefowa włoskiego rządu Giorgia Meloni.

Głos po śmierci Rivy zabrał prezydent Włoch Sergio Mattarella: - Wielu Włochów, a wśród nich ja, z prawdziwym smutkiem przyjęła nagłą wiadomość o śmierci Gigiego Rivy. Jego sukcesy sportowe, wielka, powaga i godność zachowania w każdych okolicznościach przysporzyły mu sympatii milionów Włochów - także tych, którzy nie śledzili futbolu. Składam kondolencje i poczucie szczerej bliskości z rodziną - napisał.

Kondolencje po śmierci Rivy płyną także z Polski. Mianem jednego z najlepszych napastników w historii określił go Zbigniew Boniek.

Luigi Riva strzelił dla Cagliari 164 gole w 315 meczach. W głównej mierze dzięki niemu klub sięgnął po jedyne w swojej historii mistrzostwo Włoch. Wywalczył je w sezonie 1969/1970.

- Był największy ze wszystkich. Bez porównań i możliwych porównań. Najsilniejszy włoski napastnik w historii. Jest jednym z najbardziej zabójczych strzelców, jaki kiedykolwiek istniał. Nazywał się Gigi Riva, znany również jako Rombo di Tuono. Niesamowity piłkarz, uczciwy sportowiec, nosiciel krystalicznych wartości i zasad. Prawdziwa legenda, ponadczasowy mit. Ikona Sardynii, jego przybranej ziemi, z którą był związany głęboką miłością. Opuścił nas dzisiaj w wieku 79 lat. Smutny dzień dla nas i całego światowego futbolu - w ten wzruszający sposób swoją legendę na oficjalnej stronie internetowej pożegnało Cagliari.

Włoskie media informowały, że w ostatnich godzinach Riva trafił do szpitala. "Corriere dello Sport" podało, że przeszedł zawał serca i miał być dalej hospitalizowany. Zmarł w poniedziałek 22 stycznia. Miał 79 lat.