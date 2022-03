Rosyjski gimnastyk dostał ripostę. Ukraińska trenerka bez litości

Iwan Kuliak zajął trzecie miejsce podczas gimnastycznego Pucharu Świata w Dausze. Po zawodach młody Rosjanin stanął na podium w koszulce literą "Z" na piersi. Zachowanie Kuliaka było tym bardziej skandaliczne, że po jego lewej stronie - na najwyższym stopniu podium - stanął Ukrainiec Ilia Kowtun. Rosjaninowi nie przeszkodziło to jednak, by z dumą prezentować znak, który stał się symbolem inwazji jego kraju na Ukrainę.

Dla Kuliaka była to ostatnia szansa na polityczną demonstrację, bo federacja gimnastyczna podjęła decyzję, że w kolejnych zawodach w Kairze i Baku nie wystartują sportowcy z Rosji i Białorusi.

Ukraińska trenerka wstrząśnięta zachowaniem Kuliaka. "Nie mogliśmy w to uwierzyć"

Od skandalicznego zachowania Iwana Kuliaka minęło już kilka dni, ale echa tamtego wydarzenia nadal nie ucichły. Jego podejście jest pokazywane jako idealny powód do usunięcia rosyjskich sportowców z międzynarodowej rywalizacji w każdym sporcie. Wstrząśnięta zachowaniem Rosjanina jest trenerka Ukraińca Ilii Kowtuna, która przyznaje, że nie mogła uwierzyć w to co zrobił jego rywal.

- Zachowanie Iwana Kuliaka po raz kolejny udowadnia niższość myślenia rosyjskiego narodu, które zostało zmienione w naród zombie. Początkowo nikt z nas nie zauważył tego znaku. Byliśmy zaskoczeni, że Iwan wszedł na podium nie w dresie, a w stroju wyczynowym, bo regulamin tego zakazuje - opowiada Iryna Nadiuk w rozmowie z portalem sport.tvp.pl.

- Będąc już przy podium, nagle zalał się łzami. Ilia zobaczył, że jego rywal jest mocno zdenerwowany i zaprosił go na podium, do wspólnego zdjęcia, bo tak nakazuje tradycja. Okazał mu wsparcie i szacunek. Mój zawodnik zachował się po ludzku. Mogła to być wskazówka dla rywala, jak powinien się zachować, ale jak widać, jest on już dla nas stracony. Podobnie jak większość rosyjskiego narodu, która popiera wojnę - przyznała ukraińska trenerka.

- Do tej pory mieliśmy dobre zdanie na temat tego chłopaka. A teraz okazuje się, że Kuliak popiera wojnę. Więc niech tam idzie. Niech jedzie na wojnę, zamiast płakać przy podium - dodała.

Międzynarodowa Federacja Gimnastyczna (FIG) wszczęła już postępowanie dyscyplinarne przeciwko samemu Kuliakowi. Ten tłumaczy się jednak tym, że to Ukraińcy do sprowokowali do takiego zachowania.