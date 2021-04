Nieznane w Polsce oblicze księcia Filipa. Zdobył złoto mistrzostw świata

Książę Filip, mąż Elżbiety II, zmarł w piątek rano w zamku Windsor. "Z głębokim smutkiem Jej Królewska Mość ogłosiła śmierć swojego ukochanego męża, Jego Królewskiej Wysokości, księcia Filipa, księcia Edynburga. Jego Królewska Wysokość zmarł w spokoju dziś rano w zamku Windsor" - czytamy w wydanym przez rodzinę królewską oświadczeniu.

- Książę Filip zyskał sympatię pokoleń w Wielkiej Brytanii, w całej Wspólnocie Narodów i na całym świecie - stwierdził w oświadczeniu premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Stacje radiowe nadające pod marką BBC przerwały program, by poinformować słuchaczy o śmierci. Specjalne wydanie emituje również brytyjska telewizja, a kondolencje napływają z całego świata.

Świat sportu żegna księcia Filipa

Księcia Filipa żegna również środowisko sportowe, z którym mąż brytyjskiej królowej związany był od najmłodszych lat. Na Wyspach działalność sportowa księcia Filipa kojarzona była głównie z jeździectwem. W 1980 roku zdobył on mistrzostwo świata w powożeniu bryczką, a w latach 1964-1986 pełnił funkcję prezesa Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej.

Książę Filip wraz z królową Elżbietą II bardzo często wspólnie pojawiali się na torze wyścigowym Ascot Racecourse, gdzie wspólnie emocjonowali się wyścigami konnymi. - Jedynym z najpiękniejszych wspomnień pozostanie to z 2013 roku, gdy książę Filip wręczał królowej Elżbiecie II trofeum za triumf jej konia Estimate w prestiżowym wyścigu Gold Cup - powiedział sir Francis Brooke, przedstawiciel królowej na torze w Ascot.

Książę Filip interesował się i uprawiał jednak znacznie większą liczbę sportów. Jeszcze jako nastolatek pokochał grę w krykieta, a aż do 50. roku życia był profesjonalnym zawodnikiem polo. Książę Filip interesował się też piłką nożną: to on w 1966 roku wraz z królową wręczał reprezentantom Anglii trofeum za jedyne jak dotąd mistrzostwo świata, on też często brał udział w otwieraniu kolejnych stadionów i ośrodków piłkarskich w kraju.

W 2012 roku książę Filip był częstym gościem na arenach Igrzysk Olimpijskich w Londynie, a trzy lata później wziął też udział w finale Pucharu Świata w rugby, w którym Nowa Zelandia pokonała Australię.

Książę Filip był najdłużej żyjącym małżonkiem władcy w historii imperium brytyjskiego oraz najstarszym współmałżonkiem kiedykolwiek panującego monarchy brytyjskiego. Funkcję księcia małżonka pełnił od 6 lutego 1952 roku, dnia śmierci króla Jerzego VI. Z królową Elżbietą II doczekał się czworga dzieci: Karola, Anny, Andrzeja oraz Edwarda.

