Szeremeta krótko o wynikach Gali Mistrzów Sportu. Oto co powiedziała

Dla Julii Szeremety rok 2024 był absolutnie przełomowy nie tylko w całej jej sportowej karierze, ale i ogólnie w życiu. Młoda pięściarka zaczynała go jako zawodniczka anonimowa dla szerszej publiczności, znana głównie bokserskim ekspertom. Teraz jest jedną z największych gwiazd polskiego sportu, a to oczywiście za sprawą srebrnego medalu, jaki wywalczyła na igrzyskach w Paryżu. To pierwszy od 32 lat olimpijski medal dla Polski w boksie.

REKLAMA

Zobacz wideo Julia Szeremeta komentuje wyniki plebiscytu na najlepszego sportowca Polski

Julia Szeremeta z debiutem na Gali Mistrzów

Szeremeta podbiła serca kibiców przede wszystkim stylem walki. Jej ogromny luz, pewność siebie i boks oparty na szybkości oraz pracy nóg, zdobył jej fanów nawet wśród tych, którzy boksu na co dzień nie oglądają. Jej popularność sprawiała, że z dużymi nadziejami mogła spoglądać na 90. Plebiscyt Przeglądu Sportowego. Czy była w gronie faworytów do zwycięstwa? W ścisłym nie, bo jednak Iga Świątek czy jedyna polska mistrzyni z Paryża Aleksandra Mirosław miały potężniejsze argumenty, ale Top 5? Podium? To już brzmiało realnie.

Ostatecznie Szeremeta skończyła na 7. miejscu, wyprzedzając m.in. Roberta Lewandowskiego (8. miejsce). Dla niektórych kibiców mogło być to rozczarowanie, biorąc pod uwagę, jak gorąco było wokół pięściarki po igrzyskach. Ale też z byle kim nie przegrała. Aleksandra Mirosław (zwyciężczyni), Natalia Bukowiecka, Wilfredo Leon, Iga Świątek, Bartosz Zmarzlik. Właściwie tylko szósta Daria Pikulik (wicemistrzyni olimpijska w kolarstwie torowym) może być uznana za duże zaskoczenie pod kątem wyprzedzenia Szeremety (idąc tropem popularności, bo sportowo sukcesy tak samo duże). A co na taki wynik sama pięściarka?

Szeremeta po cichu liczyła na ciut wyższe miejsce. Lecz sukces jest niezaprzeczalny

Szeremeta skomentowała rezultat w rozmowie z portalem Interia. Nasza wicemistrzyni olimpijska nie ukrywała, że miała delikatną nadzieję na nieco więcej, ale sam fakt, iż znalazła się w takim gronie, był dla niej czymś wielkim.

- TOP10 samo w sobie jest już czymś wspaniałym. Po cichu liczyłam, że może uda mi się wejść do najlepszej piątki. Ale na siódme miejsce też nie narzekam. Jestem bardzo młodą osobą i doceniam to, że mogłam się tu pojawić. To mój debiut. Bardzo mi się podoba. Coś wspaniałego pojawić się w takim gronie. Mam na myśli nie tylko obecnych sportowców, ale również gwiazdy sprzed lat, które się tutaj pojawiły powiedziała Julia Szeremeta.