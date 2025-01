"Kliczko jest jak używany samochód. Bardzo chciałbym z nim się bić"

Władimir Kliczko to jeden z najwybitniejszych pięściarzy w historii. Były mistrz organizacji WBO, WBA, IBF, WBC oraz złoty medalista igrzysk olimpijskich w Atlancie z 1996 roku. Podczas kariery pokonywał takich zawodników jak m.in. Aleksander Powietkin, David Haye, Bryant Jennings czy Mariusz Wach. Po pokonaniu Jenningsa stracił swoje pasy w konfrontacji z Tysonem Furym. Zrobił sobie wtedy ponad rok przerwy od ringu.

Były mistrz świata rzuca wyzwanie Władimirowi Kliczko. "Wszystko jest możliwe"

Ukrainiec powrócił w kwietniu 2017 roku na pojedynek z Anthonym Joshuą, którego stawką były pasy mistrza IBF, WBA oraz IBO w wadze ciężkiej. Przegrał wówczas przez techniczny nokaut w 11. rundzie i przeszedł na sportową emeryturę. I choć przez kolejne lata pozostawał nieugięty przy swojej decyzji, to w ostatnim czasie pojawia się coraz więcej spekulacji, że może stoczyć kolejne starcie.

Rok temu promotor Oleksandr Krasiuk zdradził, że Kliczko rozważa rewanż z Furym. Do tego na razie nie doszło, natomiast teraz znalazł się chętny, który sam wyzywa go do walki. - Nie ma rzeczy niemożliwych. Jak dobrze wiemy, ludzie potrafią wszystko - przyznał były mistrz świata WBC Shannon Briggs w rozmowie ze Sky Sports. - Kliczko jest twardym gościem. Był mistrzem świata i walczy dla swojego kraju podczas wojny, w której zginęło tak dużo osób. To prawdziwa legenda - uzupełnił.

Shannon Briggs ma aktualnie 53 lata, a ostatni pojedynek stoczył w 2016 roku. Był wówczas na fali sześciu zwycięstw z rzędu. Po raz ostatni przegrał w październiku 2010 roku, kiedy został wypunktowany przez starszego z braci Kliczko Witalija. Teraz chciałby się zrewanżować w starciu z Władimirem.

- Bardzo chciałbym z nim się bić, to niesamowity facet - wyjaśnił. - Czy wróci? Wszystko jest możliwe, jak z używanym samochodem. Można go odrestaurować - zmienić opony, włożyć nowe świece, akumulator i będzie chodził jak nowy. Tak samo jest z powrotem do ringu. Wiek nie ma żadnego znaczenia - oznajmił, motywując Ukraińca do walki.

Często widzimy w mediach społecznościowych, że 48-latek mimo upływu lat znajduje się w doskonałej formie fizycznej. Nie miałby zapewne problemów, by przygotować się do walki. A takich umiejętności nie da się przecież zapomnieć. Kliczko jest przecież rekordzistą wszech czasów pod względem dni jako mistrz świata wagi ciężkiej - 4382. Dodatkowo w 2011 roku wspólnie z bratem Witalijem trafili do Księgi Rekordów Guinnessa jako bracia z największą liczbą wygranych walk o tytuł wagi ciężkiej.