Syn Dawida Kosteckiego mówi wprost: Gardzę nimi. Nie toleruję, nie będę tolerował

Dawid Kostecki zmarł w sierpniu 2019 roku. Oficjalna wersja jest taka, że popełnił samobójstwo w Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce, gdzie miał powiesić się na prześcieradle, leżąc na więziennej pryczy. Nie uwierzyła w to rodzina pięściarza, która próbowała wyjaśnić sprawę. Niespełna rok później śledztwo umorzono, gdy prokuratura ustaliła, że przy śmierci nie brały udziału osoby trzecie.

Syn Dawida Kosteckiego zadebiutuje w sportach walki. "Obiecałem mu"

Kostecki był jednym z najbardziej obiecujących polskich pięściarzy. Łącznie stoczył 41 walk, z czego 39 wygrał. Był interkontynentalnym mistrzem federacji WBA w wadze półciężkiej, młodzieżowym mistrzem świata WBC oraz mistrzem WBF, WBFed i IBC w wadze półciężkiej. Nie dziwi zatem fakt, że w ślady ojca chce iść syn Dawid Kostecki Jr.

Jak się okazuje, 21-latek przyjął nawet ostatnio ofertę organizacji Fist Universe i najprawdopodobniej w kwietniu zaliczy debiut. - Uwielbiam ten sport. Uwielbiam oglądać powtórki walk mojego taty. Obiecałem mu, że będę walczył. (...) Tylko boks. MMA mnie nie kręci. Od małego mówiłem, że chcę boksować - przekazał w rozmowie z Karolem Garncarzem.

Kostecki nie ukrywa, że ojciec był bardzo dobrym człowiekiem. - W domu był kochany. Dbał o wszystko. Robił tak, żeby było najlepiej. Dla nas i dla siebie - wyjaśnił. Czy zatem wierzy, że mógł popełnić samobójstwo? - Nie, oczywiście, że nie. Żaden syn, słysząc, że chodzi o jego ojca, by w to nie uwierzył - zaznaczył.

Na koniec Kostecki został zapytany o walki we freak fightach. Zdradził, że nigdy nie dostał takiej oferty, natomiast nawet jeśli taką by otrzymał, nie jest pewny, czy by z niej skorzystał. Nie pasuje mu to, co wyprawia się na tamtych galach. I wskazał głównie dwóch zawodników.

- Tak, jak cała Polska nie lubię Natana Marconia, podobnie jest z Adrianem Ciosem. Nie przepadam za ich duetem. Nie toleruję, nie będę tolerował i gardzę nimi. (Marcoń - red.) Robi z siebie wielkiego kozaka, a jest jednostrzałowcem. (...) On powinien zniknąć ze świata internetu - podsumował. Panowie występują ostatnio w ringu we dwóch i udało im się już wygrać dwa pojedynki: z Denisem Załęckim oraz Gracjanem Szadzińskim.