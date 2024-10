Fonfara powiedział, ile miesięcznie musi zarabiać, żeby normalnie żyć. Kosmos

Andrzej Fonfara w 2018 roku zakończył karierę pięściarza, ale dość niespodziewanie wrócił w 2024 roku. Najpierw we freak fightach, gdzie na jednej z gal pokonał Marcina Najmana, a w lipcu do zawodowego ringu, gdzie na gali w Chicago pokonał Fabio Maldonado po zaledwie dwurundowym pojedynku.

REKLAMA

Zobacz wideo Wojciech Szczęsny na ławce?! Kibice odpowiadają Flickowi

36-latek niedawno zapowiadał, że chciałby walczyć z Tomaszem Adamkiem lub Kacperem Meyną - jednym z czołowych zawodników wagi ciężkiej w Polsce. Większe pieniądze z pewnością przyniosłoby mu starcie z "Góralem", a funduszy Fonfara potrzebuje sporo.

Tyle miesięcznie potrzebuje Andrzej Fonfara. Kwota zwala z nóg

Pięściarz mieszka aktualnie w USA, gdzie prowadzi własną szkołę boksu. Będąc na turnieju w Michigan ze swoimi zawodnikami, udzielił wywiadu Kanałowi Sportowemu i przyznał, że faktycznie mógłby podjąć rękawice. - Czemu nie? Jeżeli Tomek chciałby to zrobić, to jak najbardziej. To był luźno rzucony tweet i zobaczymy, co z tego wyniknie - przyznał Fonfara.

Dalej zawodnik przyznał, że czeka na ofertę walki, która "będzie w stanie go zadowolić pod kątem finansowym". A pieniądze są dla niego bardzo ważne, bo wprost przyznał, że miesięcznie generuje ogromne koszty.

- Biznesy idą dobrze, cały czas inwestujemy, rozkręcamy teraz nową firmę. Muszę z czegoś żyć, moja rodzina musi mieć lekko 100 tysięcy dolarów miesięcznie, żebyśmy przeżyli i działali. Na pieniądze nie narzekam - wyjawił 36-latek. 100 tysięcy dolarów, to prawie 400 tysięcy złotych. - Nie mówię, że tylko ja potrzebuje. Ja, mój brat, kuzyn - razem prowadzimy firmę. Mam mamę, którą utrzymuje, dom, mieszkanie, samochody, podatki, szkoły. Trzeba troszkę uzbierać, żeby przeżyć. Mamy też taki standard, żeby nie odmawiać sobie pewnych rzeczy - dodał.

- Parę złotych się zawsze przyda. Nawet człowiekowi, który coś tam ma, to te ekstra pieniądze są po to, żeby zainwestować i pomnożyć. Chce zabezpieczyć swoje dzieci, a wiadomo, że mam ich trójkę. Myślę też pod kątem biznesu, a nie tylko sportu - podsumował Fonfara o swoim udziale we freak fightach, które przynoszą spore zyski.

Średnia miesięczna pensja w Polsce wynosi nieco ponad 8200 złotych, a więc 400 tysięcy, których potrzebuje Fonfara, to ponad 48 średnich miesięcznych wypłat w Polsce. Pięściarz prowadzi jednak sporo biznesów, na które musi wydawać. Jeden z nich to szkoła boksu w Chicago, w której trenuje młodzież.