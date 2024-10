Znany trener zatrzymany ws. o zabójstwo. Kulisy mrożą krew w żyłach

Do zatrzymania doszło w poniedziałek, 14 października. Nakaz wydał małopolski wydział Prokuratury Krajowej, a Andrzej K. zatrzymany został w swoim domu w Poznaniu. Szczegóły opisała poznańska "Gazeta Wyborcza".

"Nasze źródła twierdzą, że policjanci obezwładnili 'Kościela', rzucając w jego stronę granaty hukowe. Wskutek eksplozji mężczyzna odniósł obrażenia. Przewieziono go do szpitala, w którym lekarze zszyli mu ranę nogi" - czytamy w tekście.

Prokuratura Krajowa zarzuca Andrzejowi K. współudział w zabójstwie Ormianina, 26-letniego Rafaela G. Do zdarzenia doszło blisko 22 lata temu, dokładnie 22 listopada 2002 r. w poznańskim klubie Blue Note. Rafael G. pojawił się w klubie wraz z kuzynem, z którym handlował odzieżą.

Po północy w Blue Note pojawili się też kojarzeni z półświatkiem Andrzej K. ("Kościel"), Karol R. ("Rossi"), Filip Sz. ("Dynia") i jeszcze kilku innych ludzi związanych z "Kościelem". Nie płacili za wstęp, bo na bramce stali ich znajomi.

"Około drugiej w nocy między Rafaelem i kilkoma mężczyznami doszło do sprzeczki. Mężczyźni wciągnęli Ormianina na zaplecze baru i skatowali" - czytamy w "Wyborczej", która porozmawiała z jednym z prokuratorów. - Twarz ofiary wyglądała, jakby przejechał przez nią walec - powiedział.

Znany trener MMA zatrzymany

"Tropy od początku prowadziły do Andrzeja K. i jego ludzi. 'Wyborcza' relacjonowała, że tej samej nocy do szpitala przyjechał z raną kłutą klatki piersiowej Filip Sz., a przywiózł go właśnie 'Kościel'. Na przesłuchaniach obaj zapewniali jednak, że nie tknęli Ormianina. Na zapleczu klubu policja znalazła też odciski palców 'Kościela'" - napisano w artykule.

Prokuratura zarzucała Andrzejowi K. oraz jego ludziom śmiertelne pobicie Rafaela G. Akt oskarżenia został jednak wycofany, a śledztwo umorzone. "Po latach niewyjaśnioną śmiercią Ormianina zainteresował się niespodziewanie małopolski wydział Prokuratury Krajowej. Nasze źródła twierdzą, że śledczy z Krakowa rozpracowywali od dawna narkotykowy gang działający w Poznaniu, a pomagał w tym niejaki 'Monster'. Mężczyzna poszedł na współpracę z prokuraturą, by zapewnić sobie łagodniejszy wyrok za przestępstwa, które sam popełnił. To właśnie 'Monster' miał obciążyć 'Kościela' w sprawie zabójstwa Ormianina" - czytamy w "Wyborczej".

Andrzej K. w przeszłości był zapaśnikiem, zdobywał medale mistrzostw Polski. Jego karierę przerwała kontuzja, a później łączony był z półświatkiem. W jednym z wywiadów Andrzej K. przyznał, że stał na bramkach w klubach, gdzie bawili się gangsterzy z Pruszkowa, Wołomina, Szczecina i Gdańska.

W ostatnich latach Andrzej K. skupił się na prowadzeniu klubu MMA pod Poznaniem oraz trenowaniu zawodników. Jego Instagram pełen jest zdjęć ze znanymi zawodnikami różnych federacji włącznie z walczącym dla UFC Marcinem Tyburą.