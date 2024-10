Bramkarz Sevilli podszedł po meczu do Lewandowskiego. Oto co mu powiedział

Robert Lewandowski imponuje skutecznością od początku tego sezonu. Hansi Flick doskonale wie, jak maksymalizować możliwości Polaka w ataku. W La Lidze strzelił już 12 goli w dziesięciu meczach i pewnie prowadzi w klasyfikacji strzelców. Ma dwa razy więcej bramek na koncie od drugiego Kyliana Mbappe.

Lewandowski rozmawiał z bramkarzem Sevilli

Robert Lewandowski rozpoczął strzelanie w meczu z Sevillą w 24. minucie. Raphinha był faulowany w polu karnym, a do "jedenastki" podszedł Polak. Zwolnił tempo w trakcie podbiegu do piłki w charakterystyczny dla siebie sposób, uderzył technicznie posłał piłkę tuż przy słupku. Orjan Nyland rzucił się w drugą stronę.

Po spotkaniu Norweg podszedł do Lewandowskiego, by pomówić o tym karny, Wyraził podziw. Przyznał, że Polak sprytnie to rozegrał, bo całkowicie zgubił bramkarza Sevilli.

- Zmieniłeś róg i mnie tym zmyliłeś. Myślałem, że będziesz celował w ten sam, co do tej pory - powiedział Nyland do Lewandowskiego w strefie mieszanej. Rozmowę golkipera z napastnikiem ujawnił Mateusz Święcicki na kanale "Meczyków".

Czytając tę wypowiedź, widać, że Nyland nie przeanalizował wystarczająco dobrze sposobu wykonywania karnych przez Lewandowskiego. Przede wszystkim Polak nigdy nie wybiera przed wykonaniem "jedenastki", w który róg uderzy. Zawsze patrzy w konkretny punkt, ale ma to zmylić bramkarza. Lewandowski bardzo często robi nabieg z zatrzymaniem, by się zorientować, w którą stronę zrobi ruch bramkarz. Dopiero wtedy wybiera róg bramki. O sekretach sposobu wykonywania rzutów karnych opowiadał jeszcze za czasów gry w Bayernie Monachium, gdzie opracował ten styl.

To trzeci rzut karny wykorzystany przez Lewandowskiego w tym sezonie. Wcześniej trafił do siatki z 11 metrów z Valencią (2:1) i w meczu reprezentacji Polski ze Szkocją (3:2).

Lewandowski pokonał Nyland drugi raz w 39. minucie. Raphinha uderzył zza pola karnego, ale byłby to strzał niecelny. Polak dołożył nogę, zmieniając tor lotu piłki i skierował ją do siatki.