Nie uwierzysz, co każdego ranka robi Mariusz "Pudzian" Pudzianowski

Walka Mariusza Pudzianowskiego z Arturem Szpilką jest jednym z największych hitów nadchodzącego XTB KSW Colosseum 2, które odbędzie się na Stadionie PGE Narodowym 3 czerwca. Obaj zawodnicy szykują się do walki, a Szpilka podgrzewa atmosferę w mediach społecznościowych i pokazuje fanom wideo z treningów i regeneracji. Tak samo postanowił zrobić Pudzianowski, który po raz pierwszy zaprezentował nową część swojej codziennej rutyny.

REKLAMA

Zobacz wideo Jakie były początki Fame MMA? "Spojrzałem na liczby po walce Saleta vs Najman"

Specjalne przygotowania Mariusza Pudzianowskiego. To wszystko przed walką z Arturem Szpilką

Od lat "Pudzian" prawie codziennie rano publikuje zdjęcia i materiały wideo z treningów lub informuje o planie, jaki założył sobie na nadchodzące godziny. Nie inaczej działa przed nadchodzącym KSW, do którego przygotowuje się intensywnie. Za pośrednictwem Instagrama przekazał fanom, że od niedawna stosuje nową praktykę, która ma pomóc mu w regeneracji.

Borek: "Jeszcze kiedyś wrócisz". Pierwszy taki człowiek w KSW

"Idę popedałować pół godzinki, wskoczyć do stawu, do zimnej wody. Do chłodnej może - jak co rano" - przekazał były strongman. To właśnie regeneracja w stawie ma pomóc mu utrzymać się w dobrej formie oraz zregenerować przetrenowanie mięśnie. Do tej pory "Pudzian" nie mówił nic o tym, że właśnie w taki sposób kończy poranne treningi.

Niewykluczone, że taki wpis i takie działanie są odpowiedziami na niedawne pytania Szpilki. Były pięściarz w mediach społecznościowych pokazywał, że regeneruje się w zimnej wodzie i zwrócił się do rywala:

- Powiedz mi Mariusz: kąpiele wodne. Czy na nich byłeś? Kąpiele wodne. Czy takie zaliczyłeś? Kąpiele wodne, kąpiele wodne. Powiedz mi byczku, czy takie zaliczyłeś?

Wielka walka Błachowicza w UFC oficjalnie potwierdzona

Uszczypliwości między oboma zawodnikami nie brakuje, więc starcie zapowiada się emocjonująco. Zwłaszcza że "Pudzian" wygrał pięć z ostatnich sześciu walk, a Szpilka ma za sobą dwa zwycięstwa w mieszanych sztukach walki.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

3 czerwca na gali XTB KSW Colosseum 2 na PGE Narodowym oprócz pojedynku Pudzianowskiego ze Szpilką odbędą się również inne, emocjonujące walki. Mamed Chalidow zawalczy ze Scottem Askhamem, a Marian Ziółkowskie z Salahdinem Parnassem.