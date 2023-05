Tak, tak, tak! Wielka walka Błachowicza oficjalnie potwierdzona

- Wolałbym walkę o pas, ale Pereira to też zajeb****e fajny zawodnik, mega ciekawy, mega dobry, więc fajnie byłoby z kimś takim się sprawdzić - oświadczył niedawno 40-letni Jan Błachowicz. No i UFC posłuchało dawnego mistrza kategorii półciężkiej, czyli do 93 kg. Do ich walki dojdzie podczas lipcowej gali UFC 291 w Salt Lake City.

35-latek był czołowym kickbokserem świata, ale od kilku lat walczy w MMA, gdzie ma rekord 7-2. W listopadzie 2022 roku znokautował Israel Adesanyę i zdobył pas wagi średniej, czyli do 84 kg. Brazylijczyk stał się drugim zawodnikiem, który w MMA pokonał Nigeryjczyka. Wcześniej ta sztuka udała się właśnie Błachowiczowi, ale Polak wygrał na punkty.

W kwietniu 2023 roku Adesanya zrewanżował się Pereirze i odebrał mu pas. Brazylijczyk postanowił, że nie zamierza dłużej zbijać wagi i chce zadebiutować w kategorii półciężkiej, gdzie przywita go Błachowicz, który także dąży do odzyskania tytułu. Polak ostatni raz bił się w grudniu 2022 r., gdy zremisował z Magomiedem Ankalajewem.

Kto faworytem?

Pereira będzie niezwykle groźny w stójce, bo jest kapitalnym kickbokserem. Ma też lepsze warunki fizyczne od Polaka, bo jest o sześć centymetrów wyższy i posiada o pięć centymetrów lepszy zasięg od 40-latka. Błachowicz ma jednak znacznie lepszy parter i zapasy, więc to on będzie faworytem. Tym bardziej że walczy w swojej naturalnej kategorii wagowej. To kapitalna walka dla Polaka także pod kątem medialnym, bo Pereira jest bardzo znanym i cenionym wojownikiem, którego walki są ucztą dla kibiców.