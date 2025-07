A jednak! To tam będzie grał Luka Modrić. Przyłapali go na lotnisku

Niedawno zakończone Klubowe Mistrzostwa Europy były pożegnanie Luki Modricia z Realem Madryt. W barwach tego klubu rozegrał 597 spotkań, w których strzelił 43 gole oraz miał 95 asyst. Teraz opuszcza stolicę Hiszpanii na skutek wygasającego kontraktu. Chorwat w barwach "Królewskich" przez trzynaście lat gry aż sześć razy wygrał Ligę Mistrzów, cztery razy mistrzostwo Hiszpanii, dwa razy krajowy puchar, pięć razy Superpuchar Hiszpanii i tyle samo razy Superpuchar UEFA.

Już od jakiegoś czasu wiadomo, że mimo blisko 40 lat na karku - urodziny będzie miał we wrześniu - Luka Modrić nie zamierza kończyć kariery i podpisze z AC Milan roczny kontrakt. Transfer potwierdzał Fabrizio Romano, a później także nowy trener ekipy z Mediolanu Massimiliano Allegri. - Modrić przyjedzie do nas w sierpniu. Czekamy z niecierpliwością na niego. Jest dla nas bardzo ważnym i wyjątkowym piłkarzem - powiedział na powitalnej konferencji prasowej w Milanie.

W poniedziałek 14 lipca Luka Modrić przybył do Mediolanu, aby podpisać kontrakt z AC Milan. Przywitała go masa dziennikarzy oraz fotoreporterów. Chorwat nie udzielał wypowiedzi. Stanął na chwilę do zdjęć, a później wsiadł do samochodu.

AC Milan ma za sobą bardzo słaby sezon 2024/2025, więc latem dochodzi do sporej przebudowy. W Serie A zajął dopiero ósme miejsce, z Ligi Mistrzów odpadł już w 1/16 finału i przegrał finał Pucharu Włoch (0:1 z Bolonią). Milan skończył sezon tylko zdobyciem Superpucharu Włoch.