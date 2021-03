Sensacyjna gala MMA braci Collins. Kazimierz Marcinkiewicz i wielkie gwiazdy w ringu

Nie, to nie żart. Kazimierz Marcinkiewicz, były polski premier (od września 2005 do lipca 2006 r.), który już wypadł z politycznego obiegu, wkracza teraz do świata boksu. Już 2 czerwca w barze Champions w hotelu Marriott w Warszawie, gdzie Fundacja Braci Collins organizuje pierwszą charytatywną galę Collins Charity Fight Night.

Bracia Collins organizują charytatywną galę

Były premier ma zmierzyć się z Rafałem Collinsem w walce, którą zaplanowano na trzy rundy po dwie minuty. Ale podczas wydarzenia obejrzymy też inne walki. Celebrytów oraz przedsiębiorców, bo rękawice podejmą m.in. wielokrotna mistrzyni UFC Joanna Jędrzejczyk, były mistrz KSW Marcin Wrzosek, były członek grupy Ascetoholix Liber, ale też artysta kabaretowy związany z grupą Paranienormalni Michał Paszczyk oraz znany już z występów w klatce - były reprezentant Polski w piłkę nożną - Piotr Świerczewski.

Fundacja braci Collinsów informuje, że całkowity dochód z organizacji gali zostanie przeznaczony na działania statutowe. Czyli zebrane środki dofinansują projekty skierowane przede wszystkim do dzieci oraz rodzin w trudnej sytuacji materialnej. A galę urozmaicą licytacje wyjątkowych przedmiotów oraz występy gwiazd. Co istotne: liczba miejsce jest ograniczona. A bilety, których ceny zaczynają się od 400 zł, można nabywać na fundacjabracicollins.pl. Dla widzów, jak informują organizatorzy, będzie obowiązywać też dress code black tie, czyli częściowo formalny strój wieczorowy.

Collins Charity Fight Night. Kto z kim zawalczy?