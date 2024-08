Takiego Lavariniego jeszcze nigdy nie widzieliśmy. Zawiodła najbardziej

Polki w Paryżu wróciły do obsady turnieju olimpijskiego pierwszy raz od 2008 r. Ich ćwierćfinałowe rywalki, czyli siatkarki z USA, od 2008 r. nie zeszły z podium igrzysk. Mimo to wielu polskich kibiców cieszyło się na myśl, że to z nimi przyjdzie zagrać Biało-Czerwonym o półfinał igrzysk. Dlaczego? Bo za kadencji Stefano Lavariniego, który zaczął pracę w 2022 r., zmierzyły się z Amerykankami sześć razy i cztery razy były górą. W tym dwa razy o największą stawkę - w mistrzostwach świata i kwalifikacjach olimpijskich. Ale w samych igrzyskach było odwrotnie.

Selekcjoner Lavarini robił, co mógł

Pod wodzą Włocha Polki zbierały pochwały nie tylko za wyniki, ale i za atrakcyjny styl. Przez dwa pierwsze sety wtorkowego ćwierćfinału igrzysk nie było jednak widać ani jednego, ani drugiego. Nawet szkoleniowiec w pewnym momencie, gdy jedna z rywalek przedarła się po raz kolejny przez potrójny blok Polek, odwrócił wzrok ze złości.

Trener cały czas próbował poprawić grę swojej drużyny i rozmawiał z zawodniczkami. Wykorzystywał do tego dosłownie każdą okazję - przerwy związane z wideoweryfikacją, zmiany w składzie, a nawet moment, gdy zawodniczki szły na zagrywkę. Długo przemawiał do nich przed trzecim setem, a także w przerwie w trzeciej odsłonie przy wyniku 15:18. W odsłonie, którą zaczęły od prowadzenia 5:0 i 7:1...

Szkoleniowiec sięgnął też po nietypowe rozwiązanie, które było dotychczas znakiem firmowym Polek. Pod koniec pierwszego seta wprowadził na boisko Marię Stenzel, drugą libero. To jednak również nie pomogło.

- Z meczu z Japonią podobała mi się regularność, z Kenią atak i korzystanie z side-outu, bo system blok-obrona może funkcjonować znacznie lepiej. A w spotkaniu z Brazylią na plus był serwis, bo widać było, że może zrobić różnicę - analizował po fazie grupowej Lavarini.

Słabszy mecz Stysiak, łzy Polek

Odpowiadał wtedy na pytanie, jaki element z poszczególnych spotkań pierwszego etapu rywalizacji chciałby przenieść na ćwierćfinał. Jego zawodniczki jednak nie były w stanie jego życzenia spełnić.

Po takim spotkaniu trudno dostrzec pozytywne strony. Wydaje się, że jedną z zawodniczek, które najbardziej rozczarowały, jest Magdalena Stysiak. Atakująca w ostatnich latach wyrosła na gwiazdę kadry i niezawodną liderkę. W ćwierćfinale kibice dość szybko zaczęli się dziwić, że Włoch jej jeszcze nie zmienił.

Kiedy to zrobił po drugim secie, to chwilowo gra układała się lepiej, ale okazało się, że to nie tylko Stysiak była słabszym punktem. Tym razem trudno było znaleźć pozytywny aspekt w grze całego zespołu Polek. A do takiej sytuacji drużyna Lavariniego kibiców nie przyzwyczaiła. Po meczu Biało-Czerwone usiadły pod bandami, a niektóre z nich ukryły twarz w dłoniach, ocierając łzy.