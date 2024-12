Kilka miesięcy temu - dokładnie w maju - pierwszy raz od 1999 roku odbyła się walka o nowego niekwestionowanego mistrza świata. Stawką starcia Ołeksandra Usyka z Tysonem Fury'm były wszystkie mistrzowskie pasy wagi ciężkiej. Ostatecznie Ukrainiec wygrał po niejednogłośnej decyzji sędziów, dzięki czemu obecnie dzierży pasy WBA, WBO, IBF, IBO oraz WBC. Dla Brytyjczyka była to pierwsza przegrana na zawodowych ringach.

Chaos przed walką Usyk - Fury. Pięściarz złapany na dopingu

Zainteresowanie tą walką było tak ogromne, że organizatorzy szybko postanowili przeprowadzić rewanżowe starcie. Gala bokserska z walką wieczoru pomiędzy Usykiem a Fury'm odbędzie się 21 grudnia. Ostatnio angielski portal The Sportster przekazał, że łącznie kwota do podziału dla obu pięściarzy ma wynieść aż 190 milionów dolarów. Nie może to dziwić, zważywszy na to, że gala zorganizowana zostanie w Rijadzie, a jak wiemy, Arabia Saudyjska prężnie inwestuje w sport. Kilka dni temu FIFA zakomunikowała, że w tym kraju w 2034 roku odbędą się mistrzostwa świata w piłce nożnej.

Gala w Rijadzie, na której walczyć mają Usyk z Fury'm pogrążyła się w chaosie, albowiem jeden z zawodników nie przeszedł obowiązkowych testów antydopingowych. Chodzi o Dennisa McCanna (16-0-1, 8 KO), w którego organizmie znaleziono substancje zabronione. Brytyjczyk posiada tytuły mistrza Wielkiej Brytanii, Wspólnoty Brytyjskiej i Europy (wg EBU) w drugiej dywizji koguciej (do 55,3 kg). Jego przeciwnikiem miał być rodak Peter McGrail (10-1, 6 KO), który nie zna jeszcze losów swojej walki. Jeśli organizatorom uda się znaleźć zastępcę, bokser wejdzie na ring z innym przeciwnikiem.

"Dobrowolne Stowarzyszenie Antydopingowe (VADA) ogłosiło, że Dennis McCann uzyskał pozytywny wynik testu antydopingowego przeprowadzonego przed walką. Ze względu na toczące się dochodzenie w sprawie zdarzenia nie dojdzie do pojawienia się McCanna w Rijadzie. W tej chwili nie będzie żadnych dalszych komentarzy w tej sprawie" - powiedział książę Turki Al-Sheikh, przewodniczący Saudyjskiej Federacji Sportowej.