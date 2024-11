Gołota nie bierze jeńców. "Jeśli wygra wybory w USA, to będzie absolutna tragedia"

Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych to bardzo gorący temat w światowej polityce, ale też w sporcie. Wielu znanych sportowców deklaruje poparcie dla kandydatów do zwycięstwa: Donalda Trumpa lub Kamaly Harris.

Andrzej Gołota: Jeśli wygra, będzie tragedia

Teraz na temat wyborów w Stanach Zjednoczonych zabrał głos były legendarny polski bokser Andrzej Gołota. Mieszka on w Stanach Zjednoczonych już od ponad 30 lat. Gołota przyznał, że zwycięstwo Harris byłoby wielką tragedią.

- Jak Kamala Harris wygra, to będzie tragedia! Absolutna tragedia. Niezależnie od tego, kto zostanie wybrany, będzie źle. Naprawdę będzie źle. Harris to jest kobieta, która wszystko robi za coś. O! Teraz właśnie w telewizji pokazują Trumpa, jak jeździ śmieciarką! Biden powiedział, że wyborcy Trumpa to "śmieci". Dobre, co? Wziął śmieciarkę i jeździ! Nie do wiary. Trump zamienił to w swój atrybut. Jak Trump nie wróci, to będzie tragedia w tej Ameryce, Boże kochany - powiedział Andrzej Gołota w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

W niedzielę słynna amerykańska tenisistka, numer trzy światowego rankingu - Coco Gauff zadeklarowała, że będzie głosować w wyborach prezydenckich.

- Będę głosowała i publikuję tę treść, aby zachęcić ludzi do pójścia do urn. To trudny czas dla naszego kraju, krytyczny czas dla nas wszystkich. Jedyne, co mogę zrobić, to zachęcić ludzi, zwłaszcza młodych, do głosowania i wyrażenia swojej opinii. Zwłaszcza w moim pokoleniu jest wielu ludzi, którzy nie widzą sensu głosowania. Jeśli chodzi o mnie, widzę - powiedziała Gauff.

Z kolei LeBron James, gwiazdor NBA otwarcie przyznał, kogo poprze w wyborach. - "O czym my w ogóle mówimy? Kiedy myślę o swoich dzieciach i rodzinie oraz jak będą dorastać, to wybór jest dla mnie jasny. GŁOSUJCIE NA KAMALĘ HARRIS!!!" - napisał na portalu X.

Amerykańskie wybory odbędą się 5 listopada. Zwycięży ten kandydat, który zyska przynajmniej 270 z 538 głosów elektorskich.