Pudzianowski przerwał milczenie i od razu wypalił. "Niech zamkną buzie"

Po imponującej karierze strongmana Mariusz Pudzianowski rozpoczął przygodę z MMA, która trwa do dziś. Związał się z federacją KSW, gdzie stoczył już wiele pojedynków. Ostatni raz w klatce widzieliśmy go w czerwcu zeszłego roku. Wówczas sensacyjnie przegrał z Arturem Szpilką podczas gali XTB KSW Colosseum na Stadionie Narodowym.

Kolejny raz Pudzianowski miał wejść do klatki 16 listopada na jubileuszowej, bo 100. gali organizacji. Ostatecznie jednak go nie zobaczymy. - Mam większe ambicje i z szacunku do kibiców nie zawalczę 16 listopada w Gliwicach - poinformował jakiś czas temu Mariusz Pudzianowski.

Mariusz Pudzianowski zabrał głos po wycofaniu się z walki

Media informowały, że powodem takiej decyzji mogły być problemy zdrowotne. Wiele osób nie wierzyło jednak w tę wersję i atakowało zawodnika. Teraz głos w tej sprawie zabrał sam zainteresowany za pośrednictwem mediów społecznościowych.

- Dobry wieczór. Robota zrobiona, można wracać do domu i dzisiaj zrobić sobie jeszcze trochę sauny. Tak jak już wspominałem, muszę trochę zadbać o to drugie życie poza treningowe, bo trochę zostało zaniedbane i skutek był, jaki był. Momentami na treningu zapaśniczym, który trwał półtorej godziny, po czterdziestu minutach "kucłem", bo za mocno pocisnąłem, a higieniczny tryb życia był prowadzony na bakier. Jak to się mówi: "za mocno pocisnąłem" - mówił Pudzianowski w filmie opublikowanym na Instagramie.

- Wycofałem się z gali, bo taka była moja decyzja. Nie mam żadnych kontuzji, może byłoby dobrze, może nie. Ja już nic nie muszę, ja co najwyżej mogę. (...) Napisałem, że nie wychodzę, ponieważ... no i powinno to wystarczyć, a wam kibice przede wszystkim dziękuję za wszystkie słowa - dodał.

- Dzięki takim jak ja i wielu podobnym, dzisiaj "miszcze" nie muszą otwierać szlabanów na ochronie i szukać pieniążków jak dojechać na trening albo na odżywki. Więc niech zamkną buzie i nie kłapią, bo jak nie mają co robić, to niech się wezmą za lepsze trenowanie i zostaną naprawdę mistrzami, nie "miszczami" - podsumował.