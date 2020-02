Dwóch skoczków z kadry A znowu jedzie na Puchar Kontynentalny. "Mają duże problemy"

race444 11 minut temu 0

Kot i Hula nie powinni nigdzie jechac tylko trenowac i potem startowac w PS. Jezeli dalej beda startowac w PK to o PS moga zapomniec bo co daja starty w PK. Przykladem moze byc Muranka w Sapporo w PK byl 2 i 1 a w PS nawet sie nie zblizyl do 30-tki a Kot to kompletna mizeria Bo co pokazal w PK ..... 22 miejsce. Taki profi jak Kot to powinien regularnie w PS startowac a in to kompletna pomylila. Biegun, Ziobro, Mietus zakonczyli kariery a taki Kotek dalej "wali" bule i jest nie do ruszenia. Pytanie: Dlaczego ? .... ale odpowiedz na to pytanie jest znana..... Plecy, panie Plecy. Wezcie tego Kota do TVPIS lub PZN Tam takie miernoty w cenie