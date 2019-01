Sprawa rzekomego gwałtu Ronaldo wyszła na jaw dopiero w 2017 roku, a ujawnił ją niemiecki "Der Spiegel", który posługiwał się dokumentami wykradzionymi przez hakerów z "Football Leaks". Do tragicznego zdarzenia miało dojść osiem lat wcześniej, kiedy Ronaldo podczas wakacji zabawiał się w Las Vegas. Wtedy, według Kathryn Mayorgi, piłkarz miał ją zgwałcić w hotelu Palms Place. Cristiano Ronaldo zapłacił 375 tysięcy dolarów, aby Kathryn Mayorga milczała o tamtej nocy na zawsze. Ugodę podpisali w 2010 roku. Kilka miesięcy temu jednak temat powrócił, bo Mayorga złożyła ponad trzydziestostronicowy pozew cywilny przeciw Ronaldo w sądzie w Nevadzie, gdzie tego typu przestępstwa nie ulegają przedawnieniu.

W czwartek "The Wall Street Journal" podał najnowsze informacje o tej sprawie. Policja z Las Vegas ma nakaz, aby pobrać DNA od Portugalczyka. A to wszystko po to, aby sprawdzić czy odpowiada śladom na sukience Mayorgi z feralnej nocy. Gdy kobieta zgłaszała gwałt na policję, to nie podała danych osobowych Ronaldo, ale za to oddała swoją sukienkę jako dowód w sprawie.

W grudniu 2018 roku dziennikarze niemieckiego "Der Spiegel" opublikowali nowe dokumenty ws. domniemanego gwałtu Ronaldo. Reporterzy opublikowali kwestionariusz z odpowiedziami Portugalczyka, który raz przyznaje się do winy, a raz zmienia zeznania. Więcej o kilku godzinach w Las Vegas, które mogą bardzo drogo kosztować Ronaldo przeczytacie w tekście Pawła Wilkowicza.

Natomiast "Daily Mail" twierdzi, że lista kobiet, które również mogły zostać zgwałcone przez zawodnika Juventusu jest znacznie dłuższa.