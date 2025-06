Wielki powrót byłej mistrzyni Wimbledonu! Sprawiła piękną niespodziankę

We wrześniu 2023 roku Marketa Vondrousova (164. WTA) była notowana na szóstym miejscu w rankingu WTA. Czeszka była wtedy po wygraniu Wimbledonu i ćwierćfinale US Open. Wydawało się, że na dobre zadomowi się w czołówce światowego tenisa. Po porażce w pierwszej rundzie ubiegłorocznego Wimbledonu zdecydowała się na operację lewego barku, który od dłuższego czasu uniemożliwiał jej powrót do optymalnej formy. Była to jej trzecia operacja w ostatnich latach. W 2019 i 2022 roku przechodziła operacje nadgarstka, które wtedy także eliminowały ją z gry na kilka miesięcy.

Marketa Vondrousova z największą wygraną w 2025 roku

Do czasu Roland Garros Vondrousova rozegrała zaledwie osiem spotkań, z których wygrała cztery. Na paryskich kortach dotarła do trzeciej rundy, w której przegrała 6:3, 4:6, 2:6 z Jessicą Pegulą (3. WTA). Teraz Czeszka wróciła do gry w turnieju WTA 500 w Berlinie, gdzie w pierwszej rundzie jej rywalką była Madison Keys (6. WTA).

Obie panie stoczyły zacięte, blisko dwugodzinne spotkanie, które zakończyło się wygraną Markety Vondrousovej 7:5, 7:6(8-6). O ile w pierwszym secie było w sumie pięć przełamań (trzy na korzyść Czeszki, a dwa Amerykanki), to w drugiej partii każda z zawodniczek pilnowała swojego serwisu. Były w nim zaledwie dwa break pointy! Po jednym dla obu pań, ale żaden nie został wykorzystany.

Dla Markety Vondrousovej to wyjątkowy moment w tym roku, bo to jej pierwsza wygrana z tenisistką z czołowej dziesiątki rankingu WTA od czasu triumfu nad Aryną Sabalenką (1. WTA) w ćwierćfinale turnieju WTA 500 w Stuttgarcie w 2024 roku. Z kolei dla Madison Keys było to drugie rozczarowanie po tym, jak ostatnio przegrała w półfinale turnieju WTA 500 w Londynie z Tatjaną Marią (43. WTA) 3:6, 6:7(3).

W drugiej rundzie zmagań w Berlinie Marketa Vondrousova zmierzy się z lepszą z pary Diana Sznajder (12. WTA) - Donna Vekić (22. WTA).