Sensacyjne wieści ws. Sławomira Peszki! Wieczysta ogłasza

Wieczysta Kraków dopięła swego i została ostatnim beniaminkiem I ligi w sezonie 2025/26! Władze klubu uaktywniły się też już na rynku transferowym, podpisując kontrakt m.in. z Carlitosem - byłym królem strzelców ekstraklasy i zawodnikiem Legii Warszawa. Mówiło się również o zainteresowaniu Grzegorzem Krychowiakiem, natomiast informacja została szybko zdementowana. Teraz podano, że do klubu wraca były trener.

Sławomir Peszko wraca do Wieczystej Kraków. Nowa rola

Wieczysta poinformowała, że "po pięciu latach gry i pracy trenerskiej w żółto-czarnych barwach Sławomir Peszko staje przed nowym wyzwaniem". Mianowicie objął funkcję wiceprezesa ds. sportowych. "W nowej roli będzie wspierał klub w budowie zespołu, współpracy ze sztabem oraz dalszym rozwoju sportowym drużyny" - czytamy.

Zaznaczono, że Pieszko jest związany z klubem od 2020 roku. "Najpierw jako zawodnik świętował awanse do IV i III ligi, a następnie - już jako trener - poprowadził drużynę do II ligi. W minionym sezonie znacząco przyczynił się do największego sukcesu w historii klubu - awansu na zaplecze ekstraklasy" - napisano w mediach społecznościowych.

Wieczysta po awansie do I ligi nie będzie mogła rozgrywać meczów domowych na stadionie przy ul. Chałupnika, który nie spełnia norm określonych przez regulamin rozgrywek. 18 czerwca przedstawiciele klubu poinformowali, że w sezonie 2025/26 zespół będzie występował na stadionie ArcelorMittal Park w Sosnowcu. Nie jest to do końca prawda, gdyż Wieczysta doszła ostatnio do porozumienia z Wisłą Kraków, co do rundy wiosennej.

Wieczysta zainauguruje rozgrywki I ligi już 19 lipca spotkaniem wyjazdowym ze Śląskiem Wrocław