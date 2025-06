Oto nowy selekcjoner? Dudek mówi wprost. "Obserwuję go od dawna"

Kibice piłkarskiej reprezentacji Polski cały czas z niecierpliwością czekają na informację, kto będzie nowym selekcjonerem. "Nazwiska potencjalnych selekcjonerów, które rzucił w eter prezes Cezary Kulesza, można traktować jako nieaktualne lub będące zasłoną dymną. Sprawdziliśmy u źródeł, czyja kandydatura do pracy z kadrą jest dziś najmocniejsza. Na krótkiej liście jest nazwisko z Polski, ale i z zagranicy" - pisał Kacper Sosnowski, dziennikarz Sport.pl.

Jerzy Dudek wskazał kandydata na selekcjonera. "Potrafi pracować z różnymi zawodnikami"

Jerzy Dudek, były bramkarz Liverpoolu, Realu Madryt i reprezentacji Polski (60 spotkań) wskazał swojego kandydata na stanowisko selekcjonera. Jest nim Jan Urban, który został zwolniony z Górnika Zabrze w końcówce ubiegłego sezonu.

- Jeśli chodzi o polskich trenerów, to na pewno rozważałbym kandydaturę Jasia Urbana. Obserwuję go od bardzo dawna i widzę, że potrafi pracować z różnymi zawodnikami, z różnymi osobowościami. Jeżeli miałbym wybierać, to zastanawiałbym się między nim a Bjelicą. W tym duecie szukałbym wsparcia, bo ktoś musi nad tym chaosem zapanować, a to nie jest łatwe. Bjelica prowadząc Lecha, dał się poznać z twardego charakteru. Czasami za dużo nie musi mówić zawodnikom i jest bardzo dobrze rozumiany. Dlatego takiego charakternego trenera też bym szukał - powiedział Dudek w rozmowie z Super Expressem.

Według Jerzego Dudka nowy trener reprezentacji Polski musi bardzo dobrze selekcjonować piłkarzy i potrafiący wyzwolić z nich charakter. Uważa też on, że styl gry Michała Probierza z trójką obrońców się nie sprawdził.

- Trener musi bardzo dobrze selekcjonować zawodników, nie zawsze najlepszych, ale takich, którzy są w stanie stworzyć bardzo dobrą drużynę, być jednością na boisku i poza nim. Nie może być takiej sytuacji: „dobrze, że krytykują mojego kolegę, a nie mnie". Mam wrażenie, że czasami właśnie tak to wygląda w naszej reprezentacji, że brakuje jedności, charakteru. Potrzebny jest więc ktoś, kto ten charakter wyzwoli w zawodnikach, kto przywróci im pewność siebie i odpowie na pytanie, czy ten styl gry z trójką z tyłu stosowany przez Probierza, jest najlepszy dla zespołu. Wydaje się, że on się nie sprawdził. Nie dał na tyle pewności siebie zawodnikom, by komfortowo mogli nawet w trudnym momencie wygrywać mecze i na tym się budować - dodał bramkarz, który dla Liverpoolu zagrał 186 spotkań, a dla Realu Madryt - 12.

Trzy tygodnie temu Dudek wskazał największy problem relacji między Robertem Lewandowskim i Michałem Probierzem. - Zabrakło tu elementarnej komunikacji. To wizerunkowa porażka - i dla związku, i dla Roberta, i dla całej polskiej piłki. Zawodnik tej klasy nie powinien komunikować tak ważnej decyzji w taki sposób. To powinno wyglądać zupełnie inaczej. Po tylu latach gry, poświęceniach, emocjach i sukcesach - takie pożegnanie po prostu nie przystoi - powiedział Jerzy Dudek.