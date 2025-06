Reprezentant Polski priorytetem giganta. Media ujawniają

"W 2021 roku Kacper Kozłowski jawił się jako wielki talent. W marcu tamtego roku debiutował przecież w reprezentacji Polski. Zagrał w meczu eliminacji mistrzostw świata z Andorą, mając 17 lat i 163 dni. Został drugim najmłodszym piłkarzem w historii reprezentacji, który zagrał z orzełkiem na piersi" - pisał Filip Macuda ze Sport.pl. Niedługo potem Brighton wykupiło pomocnika z Pogoni Szczecin za 11 mln euro. Od tamtego czasu kariera jednak wyraźnie wyhamowała.

Turecki gigant zainteresowany Kozłowskim. Rozważane są dwie opcje

Kozłowski spędził ostatnie lata na wypożyczeniach - najpierw w belgijskim Royale Union SG, a następnie w Vitesse. Przed rozpoczęciem obecnego sezonu został za to wykupiony przez Gaziantep FK za 200 tys. euro. I debiutanckie rozgrywki były dla niego wyjątkowo udane, gdyż w 27 meczach ligowych strzelił cztery goli i zaliczył pięć asyst. Nie dziwi zatem fakt, że wzbudził spore zainteresowanie.

Niedawno mówiło się, że sprowadzenie go sondują działacze Kocaelispor oraz Galatasaray. Turecki portal takagazete.com.tr poinformował za to, że 21-latek znalazł się na szczycie listy życzeń Trabonzporu i jest obecnie priorytetem transferowym. Zaznaczono, że rozważane są dwie opcje: wypożyczenie bądź wymiana za Denisa Dragusa, który w ubiegłym sezonie znakomicie spisywał się na wypożyczeniu w Gaziantep FK, natomiast po transferze ze Standardu Liege do Trabzonu całkowicie rozczarowuje.

Podkreślono, że drużyna Fatiha Tekke "zwraca się ku młodym zawodnikom", co jest jednym z głównych powodów transferu. Mało tego, szuka sposobu, by pozbyć się starszych, zagranicznych zawodników m.in. Johna Lundstrama. Dodatkowo z zespołu mają odejść: konkurent dla Kozłowskiego Batista Mendy, Arseni Batagow oraz Muhammed Cham.

Gdyby udało się sfinalizować transakcję, byłaby to spora szansa dla Kozłowskiego. Trabzonspor to siedmiokrotny mistrz Turcji, który w ubiegłym sezonie zajął siódme miejsce w tabeli. Gaziantep FK do końca rozgrywek musiał za to walczyć o utrzymanie, czego finalnie dokonał, gdyż uplasował się na 14. miejscu z dorobkiem 45 pkt. Kontrakt Polaka wygasa jednak z końcem czerwca 2027, a portal Transfermarkt wycenia go na cztery mln euro.