Azarenka wypaliła wprost po powrocie Sinnera. Już tego nie cofnie

Jannik Sinner to lider światowego rankingu, który wkrótce skończy 24 lata. Ostatnie miesiące nie były jednak dla niego usłane różami. Aby zrozumieć dlaczego tak było należy cofnąć się do wydarzeń z marca 2024 roku. Wówczas w jego organizmie wykryto obecność clostebolu, czyli jednej z zakazanych w sporcie substancji.

Azarenka przemówiła ws. Sinnera

Mimo tego przewinienia Sinner aż do lutego normalnie rywalizował w zawodach ATP. Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa (ITIA) nie zawieszała zawodnika, bo uznała, że nie działał umyślnie. Jedyne, z czym musiał się mierzyć to utrata punktów za triumf w Indian Wells i nagrody pieniężnej, wynikającej z osiągniętego rezultatu w tych rozgrywkach.

Sinner ostatecznie nie uniknął kary, bowiem WADA domagała się rocznej lub nawet dwuletniej dyskwalifikacji. Sprawa trafiła do Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS), a Włoch ostatecznie został zawieszony na trzy miesiące.

Od 9 lutego do 4 maja nie mógł grać w żadnym turnieju. Kara się skończyła i triumfator styczniowego Australian Open 2025 wrócił do rywalizacji. Nie wszystkim się to jednak podoba.

- Osobiście bardzo lubię Jannika. Myślę, że to świetny facet. Zawsze był dla mnie bardzo miły. Wydaje się być bardzo skromną osobą. Nie znam go zbyt dobrze, ale trudno mi być zbyt krytyczną na poziomie osobistym - powiedziała Wiktoria Azarenka, znana białoruska tenisistka, cytowana przez portal puntodebreak.com. Dodała też: - Nie sądzę, żeby wszyscy gracze byli traktowani równo.

Azarenka to członkini komitetu zawodników Międzynarodowej Agencji Integralności Tenisa.