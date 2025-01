W takim wydaniu Świątek jeszcze nie widzieliśmy. "Dzień, którego nie zapomnimy"

Iga Świątek jest jedną z najlepszych tenisistek na świecie i w związku z czym także jedną z największych ambasadorek Polski na całym globie. Nic więc dziwnego, że wielkie marki "biją się" o to, by zawodniczka chciała reklamować ich produkt.

Iga Świątek ambasadorką marki Porsche

Iga Świątek dwukrotnie w 2022 i 2023 r. wygrywała turniej WTA 500 w Stuttgarcie, którego sponsorem jest Porsche i jedną z nagród był właśnie samochód. Nic więc dziwnego, że ta marka zdecydowała się nawiązać z nią współpracę. "Po 2. wygranej w Stuttgarcie wielu z Was pisało, że to dobry moment, aby rozpocząć współpracę z Porsche i że wydaje się to bardzo naturalne dla mnie. Zgadnijcie! Dołączyłam do grona Przyjaciół marki Porsche" - pisała w 2023 roku.

- To jeden z moich ulubionych turniejów. Odkąd wygrałam tam w ubiegłym roku, marka Porsche zaczęła kojarzyć mi się nie tylko ze świetnymi sportowymi samochodami, ale też z emocjami, jakie przeżywałam na korcie i z tym, jakie możliwości daje sport. Gdy jako zwyciężczyni turnieju już dwukrotnie wjechałam na kort w Porsche, które wygrałam, przemknęło mi przez myśl, że to naturalna współpraca dla mnie - mówiła jakiś czas temu, co relacjonowaliśmy na Sport.pl.

Iga Świątek w nowym wydaniu. Zamieniła jeansy i ubrania sportowe na garnitur

Iga Świątek wielokrotnie była widywana w autach tej marki. Nawet w ważnym dla niej dniu, jakim było wskoczenie na historyczne siódme miejsce w zestawieniu tygodni spędzonych na czele rankingu, przygotowano dla niej Porsche, którym mogła się nacieszyć. "Iga Świątek na drodze do kolejnego kamienia milowego w swojej karierze. Wyprzedzenia Ash Barty w tygodniach spędzonych na pozycji nr 1 na świecie" - mogliśmy przeczytać we wpisie.

Mimo napiętego kalendarza Iga Świątek nie zapomina o zobowiązaniach sponsorskich. Druga rakieta świata 30 stycznia wzięła udział w dwóch wydarzeniach, których była twarzą. Najpierw udała się do Zurychu, gdzie zaprezentowała najnowsze ubrania i obuwie szwajcarskiej marki On. Następnie opublikowała post na Instagramie z podpisem: "dobrze się z wami bawiliśmy! Dziękuję za zaproszenie On!". Marka odpowiedziała: „Dzień, którego nie zapomnimy. Nadal jesteśmy naładowani twoją energią, Iga!"

Stamtąd Świątek poleciała do siedziby Porsche Polska w Warszawie, gdzie wzięła udział w otwarciu nowego biura. Nagranie z tego wydarzenia zamieścił na swoim instastories profil Porsche Polska. Na tym wydarzeniu mogliśmy zobaczyć Igę Świątek w zupełnie nowej odsłonie, gdyż sportowe ubrania zamieniła na brązowy garnitur.

Dzień później, tj. w piątek 31 stycznia Iga Świątek wróciła do tego, w czym jest najlepsza, czyli treningów. Tenisistka zamieściła na Instagrama relację, na której pokazała, jak trenuje na siłowni.