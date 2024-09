Świątek pokazała się w samochodzie za kosmiczne pieniądze. 2,8 s do setki

Iga Świątek w poniedziałek 23 września rozpoczęła 122. tydzień na pierwszym miejscu w rankingu WTA. Tym samym Polka wyprzedziła Ashleigh Barty (121 tygodni) i wskoczyła na siódme miejsce w zestawieniu wszech czasów pod względem tygodni spędzonych na pierwszej pozycji. W ten szczególny dzień sponsor pokazał jej luksusowe auto.

Iga Świątek w Porsche wartym miliony. "Kamień milowy"

W tak ważnym i specjalnym dniu firma Porsche postanowiła pogratulować jej w dość oryginalny sposób i jednocześnie przypomnieć o współpracy. Na profilu PorscheTennis pojawił się materiał wideo z Polką w roli głównej.

"Iga Świątek na drodze do kolejnego kamienia milowego w swojej karierze. Wyprzedzenia Ash Barty w tygodniach spędzonych na pozycji nr 1 na świecie" - czytamy we wpisie, a na wideo widzimy liderkę światowego rankingu odjeżdżająca luksusowym samochodem.

Dalej dowiadujemy się również, jakim autem odjechała najlepsza tenisistka na świecie. Jest to Porsche 911 Turbo Cabriolet (WLTP) z września 2024 roku. Według wielu źródeł auto to można zakupić za około 1,2 miliona złotych. Astronomiczna suma, ale również prestiż i ogromny luksus.

Auto Świątek w tej wersji ma spalać około 12,5 litra benzyny na każde 100 kilometrów, przyśpieszać do "setki" w zaledwie 2,8 sekundy, a do 200 kilometrów na godzinę w niecałe 11 sekund. Ponadto prędkość rozwijana przez tego "potwora" to nawet 320 kilometrów na godzinę.

Wcześniej Iga Świątek została już posiadaczką innych aut tej marki. Były to m.in. Porsche Taycan GTS Sport Turismo oraz Porsche Taycan Turbo - oba wygrane na turniejach WTA w Stuttgarcie. Posiadaczem jednego z nich jest ojciec tenisistki.